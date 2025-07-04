Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Erfelek ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Ekiplerce adreste yapılan aramada, 17 kök kenevir bitkisi, bir kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi.

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Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.