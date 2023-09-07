Cankurtaran Hazar Kaptan, boğulma tehlikesi geçiren baba ve oğlunun bağırması üzerine yardıma koştuğunu belirterek, "Hemen suya girdim, baba çocuğunu tutuyordu. Bırakmaması için defalarca bağırdım. Dalgalardan dolayı zorlandım. Daha sonra baba yorulduğu için çocuk elinden kaydı. Sonra babayı diğer arkadaşlarımın yardımıyla kurtardım. Dalgalar çok yüksek ve suyun bulanık olması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarım saat çocuğu aradık şu ana kadar da bulamadık" diye konuştu.