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        Haberler Gündem Teyit "Sınırda yasaklı madde" iddiasına yalanlama

        "Sınırda yasaklı madde" iddiasına yalanlama

        İletişim Başkanlığı, "Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen diplomatik plakalı bir araçta yüklü miktarda yasaklı madde ele geçirildiği" iddiasını yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 20:18 Güncelleme: 21.07.2025 - 20:18
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        "Sınırda yasaklı madde" iddiasına yalanlama
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        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:

        Sosyal medya mecralarında, “Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen diplomatik plakalı bir araçta yüklü miktarda yasaklı madde ele geçirildiği” haberi üzerinden, aracın Türk diplomatlara ait olduğu izlenimi oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu iddialar, gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bir dezenformasyon faaliyetidir.

        Gerçekte, söz konusu araç Belçika diplomatik plakası taşımaktadır. Belçika’dan hareket eden araç Kongo Cumhuriyeti’nin Brüksel’de görevli bir diplomatına aittir. Aracın sürücüsünün Bulgaristan vatandaşı ve yolcusunun Belçika vatandaşı olduğu Bulgar kolluk kuvvetlerince tespit edilmiştir.

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        Operasyon, Bulgaristan makamlarınca kaçakçılıkla mücadeleye yönelik uluslararası bir kolluk faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Hadisenin Türkiye Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı görevlileri ya da herhangi bir vatandaşımızla doğrudan veya dolaylı hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

        Buna rağmen, bazı çevrelerce sosyal medyada yapılan maksatlı paylaşımlarla Türk diplomasisi ülkemiz hedef alınmakta ve kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturulmak istenmektedir. Bu tür dezenformasyon içeriklerinin temel hedefi, ülkemizin, dış temsilciliklerimizin ve diplomatlarımızın itibarını zedelemektir.

        Kamuoyunun, yalnızca resmî makamlarca yapılan açıklamalara itibar etmesi; manipülatif ve kasıtlı olarak yanıltıcı bilgiler içeren paylaşımlara karşı dikkatli olması büyük önem taşımaktadır.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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