Sinemalar, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirlerine yönelik yayımladığı ek genelgeyle pandeminin başlangıcından bu yana ikinci kez kapandı. Gösterim takvimini 20 Kasım - 25 Aralık 2020 arasında belirleyen 36'sı yabancı, 21'i Türk olmak üzere 57 filmin en azından yeni yıla kadar izleyiciyle buluşma şansı kalmadı. Bu filmlerin akıbetlerinin ne olacağı belirsiz

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

17 Kasım 2019... Dünyada ilk koronavirüs vakası tespit edildi.

9 Ocak 2020... Çin'de ilk ölüm gerçekleşti.

11 Mart 2020... Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü 'Pandemi' olarak ilan etti. Aynı gün Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi.

16 Mart 2020... Sinema salonları koronavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde kapatıldı.

17 Mart 2020... Türkiye'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

1 Temmuz 2020... Yeni normalleşme sürecinde sinema salonları açıldı.

7 Ağustos 2020... Türkiye'de en çok sinema salonuna sahip olan CGV Mars Cinema Group kapılarını açarak film gösterimlerine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dünyada ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin birinci yıl dönümü olan 17 Kasım'da alınan yeni tedbir kararları doğrultusunda sinema salonları yıl sonuna kadar kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirlerine yönelik ek genelgesi, 20 Kasım Cuma saat 20'den itibaren geçerli olacak.

1 Temmuz'dan itibaren açık olan sinema salonlarında gösterimi ertelenen - yarım kalan ve eski filmler izleyiciyle buluştu.

Kesilen bilet sayısı sinema salonlarının masrafını karşılamasa bile bazı işletmeler, zarar etme pahasına kapılarını açık tutmayı yeğledi.

Birçok yapım şirketi, pandemi nedeniyle üretimlerini durdurunca eylülde başlayan yeni sinema sezonuna kısır sayıda yeni filmle girildi.

ABD'nin büyük yapım şirketleri de gösterimleri erteleyince sinema salonlarında beyazperdeye çok az sayıda yeni film yansıtıldı.

Yeni tedbirler kapsamında sinema salonlarının kapatılmasıyla birçok filmin gösterimi yarım kaldı.

O filmlerden biri olan 'İki Gözüm Ahmet'in ortak yapımcısı ve yönetmeni Gani Rüzgar Şavata, sinema salonlarının kapanması hakkında şunları söyledi; "Bizim için insan sağlığı daha önemli. Sağlıktan daha önemli bir şey yok. Sinema salonlarının kapatılması doğru bir karardır. İzleyicilerle yılbaşından sonra güvenli bir ortamda buluşmak daha güzel olacak. Filmimizin dağıtımcısı olan şirketle konuştuk. Yılbaşından sonra tekrar gösterime çıkaracağız."

CGV Mars Cinema Group, sinema salonlarının kapanmasına yönelik şu açıklamayı yaptı; "Tüm dünyada ve ülkemizde etkisini artıran COVID-19 vakalarının yayılma riskine karşı İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile alınan önlemler doğrultusunda sinema salonlarımızı yıl sonuna kadar kapatıyoruz. Bu hassas süreçte çalışanlarımız, aileleri ve misafirlerimizin sağlığı bizim için çok kıymetli. Sağlıklı günlerde beyazperdede film keyfine kaldığımız yerden devam edeceğimize inanıyoruz."

Sinema salonlarının açılmasından sonra yeni filmler, 1 Temmuz'dan itibaren gösterim takvimi çerçevesinde gösterime girdi.

Bazı filmler ise 20 Kasım'dan itibaren gösterime girmeye hazırlanıyordu.

36'sı yabancı, 21'i Türk olmak üzere toplam 57 film, sinema salonlarının kapanmasıyla yılbaşına kadar izleyiciyle buluşma olanağı bulamayacak.

Sinema salonlarının 16 Mart'ta kapanmasının ardından gösterim tarihi ertelenen filmlerden bazıları 13 Kasım'a kadar izleyiciyle buluştu.

Bazıları ise 20 kasım'dan itibaren gösterime girecekti.

Sinema salonlarının ikinci kez kapanmasının ardından o filmlerin gösterimleri yeniden ertelendi.

İki kez ertelenen filmlerden 'Amacı Olmayan Grup'un yönetmeni ve ortak senaristi Ali Tanrıverdi, bu durum hakkında görüşlerini şu şekilde dile getirdi; "3 Nisan 2020'de vizyona girecek olan filmimiz pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelemiş, 11 Aralık'ta izleyiciyle buluşturma kararı almıştık. Dağıtımcımız CJET ile bu kararı alırken tek düşüncemiz; hayat her yerde normal akarken izleyicinin sinemalara olan ilgisinin artmasına bir parça katkı sağlamaktı. Ekim ayında aldığımız bu kararın üzerinden geçen süre zarfında vaka sayılarındaki artış sinemaların yıl sonuna kadar kapanmasına sebep oldu. Sonrasında ne olacağı da maalesef belirsiz. Belirsizlikle yaşamak dünyanın en zor şeyi. Sadece sinemada değil, genel olarak eve kapanmamız gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum. Filmimizin akıbetinin ne olacağını biz de bilmiyoruz. Umarım sinemaların bu kapanıştan sonra sektörle ilgili 'karar verici' mevkiilerde bulunan kişiler, ayakları yere basan doğru kararlar alarak sinemanın az yarayla bu işin içinden çıkmasını sağlarlar. Sonuç olarak yeryüzündeki hiçbir şey insan sağlığından daha önemli değil. Hakkımızda hayırlısı."

Gösterim takvimini 20 Kasım - 25 Aralık 2020 arasında belirleyen 36'sı yabancı, 21'i Türk olmak üzere 57 filmin en azından yeni yıla kadar izleyiciyle buluşma şansı kalmadı. Bu filmlerin akıbetlerinin ne olacağı belirsiz.

Eğer sinemalar yeni yılda açılsa dahi bu filmlerin, 2021 takviminde daha önce gösterim tarihleri belirlenmiş filmlerden dolayı sinemalarda yer bulup bulamayacağı şimdilik muallak.

Sinema salonlarının yıl sonuna kadar kapanmasıyla 2020'nin gişe sonuçları belli oldu;

Film Sayısı: 181

İzleyici Sayısı: 17.355.235

Hasılat: 298.790.393 TL

Bir önceki yıla oranla izleyici kaybı; 42.200.785

Hasılat kaybı ise; 681.620.174 TL.