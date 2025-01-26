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        Haberler Magazin Sinemada, ilk 5 parsellendi

        Sinemada, ilk 5 parsellendi

        Sinemada, ilk 5 Türk yapımları tarafından parsellendi. İzleyiciler, yarı yıl tatilinin ilk hafta içi döneminde de Türk filmlerine ilgi gösterdi

        Giriş: 26.01.2025 - 17:15 Güncelleme: 26.01.2025 - 17:16
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        Yarı yıl tatilinden önce gösterime giren aile merkezli çocuk filmleri, gişelerin yükselmesini sağlamış, izleyici sayıları, uzun zamandır işlerin kesat gittiği sinema sektörüne umut vermişti.

        "Çocuktan al gişeyi"
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        Yarı yıl tatilinin ilk hafta içi döneminde izleyiciler, sinema filmlerine ilgi göstermeye devam etti.

        En çok izlenen 5 filmden 3'ü aile merkezli çocuk filmleri oldu.

        İlk 5'te yer alan filmlerin hepsinin yine Türk filmi olması, dikkat çeken bir ayrıntı olarak göze çarptı.

        Rafadan Tayfa: Kapadokya

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        Rafadan Tayfa: Kapadokya… 366.427 (4’üncü hafta… 1.641.876)

        Kutsal Damacana 5: Zombi… 218.602 (İlk hafta… 218.602)

        Kardeş Takımı 2… 199.872. (2’nci Hafta… 347.946)

        Karantina… 137.824 (2’nci Hafta… 332.639)

        Şam’PİYONlar… 132.921 (2’nci Hafta…417.038)

        * Parantez içindeki rakamlar; toplam gişeyi gösteriyor.

        Kardeş Takımı 2

        17 - 23 Ocak arasında gösterimde olan 39 filmden 25'i Türk, 14'ü yabancı yapım.

        Türk filmleri, toplamda; 1.186.020 (Film başına; 47.440 bilet), yabancı filmler ise toplamda; 19.627 (Film başına; 1.308 bilet) kişi tarafından izlendi.

        Şam’PİYONlar

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        #Rafadan Tayfa: Kapadokya
        #Kutsal Damacana 5: Zombi
        #Kardeş Takımı 2
        #Şam’PİYONlar

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
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