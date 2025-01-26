Sinemada, ilk 5 parsellendi

Yarı yıl tatilinden önce gösterime giren aile merkezli çocuk filmleri, gişelerin yükselmesini sağlamış, izleyici sayıları, uzun zamandır işlerin kesat gittiği sinema sektörüne umut vermişti.

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Yarı yıl tatilinin ilk hafta içi döneminde izleyiciler, sinema filmlerine ilgi göstermeye devam etti.

En çok izlenen 5 filmden 3'ü aile merkezli çocuk filmleri oldu.

İlk 5'te yer alan filmlerin hepsinin yine Türk filmi olması, dikkat çeken bir ayrıntı olarak göze çarptı.

Rafadan Tayfa: Kapadokya REKLAM Rafadan Tayfa: Kapadokya… 366.427 (4’üncü hafta… 1.641.876) Kutsal Damacana 5: Zombi… 218.602 (İlk hafta… 218.602) Kardeş Takımı 2… 199.872. (2’nci Hafta… 347.946) Karantina… 137.824 (2’nci Hafta… 332.639) Şam’PİYONlar… 132.921 (2’nci Hafta…417.038) * Parantez içindeki rakamlar; toplam gişeyi gösteriyor.

Kardeş Takımı 2 17 - 23 Ocak arasında gösterimde olan 39 filmden 25'i Türk, 14'ü yabancı yapım. Türk filmleri, toplamda; 1.186.020 (Film başına; 47.440 bilet), yabancı filmler ise toplamda; 19.627 (Film başına; 1.308 bilet) kişi tarafından izlendi.

Şam’PİYONlar