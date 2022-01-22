Sinema tarihinin en iyi animasyon müzikalleri

Ölü Gelin (2005)

(Corpse Bride)

Kariyerinin ilk yıllarında Disney’de çalışan Tim Burton’ın yapımcı, yönetmen ve yazar olarak imza attığı stop-motion animasyonlar, birçok açıdan Disney tarzıyla karşıtlık taşırlar. Her şeyden önce karanlık müzikallerdir bunlar ama eğlenceli, komik ve duygusal yanları da vardır. Tıpkı ‘Ölü Gelin’de olduğu gibi… Ailelerinin zoruyla anlaşmalı bir evlilik yapmak üzere olan Victor ve Victoria, birbirlerini severler. Ancak ölüler ülkesinden gelen kalbi kırık gelin Emily aralarına girer. Tim Burton’ın birçok filminde olduğu gibi “Karanlık ve korkutucu görünen varlıklar aslında o kadar kötü değiller ve onların da sevgiye ihtiyacı var” fikri bir kez daha şahane şekilde işliyor. “Stop motion” animasyon tekniğiyle çekilmiş, müzikal sahneler de içeren bir Tim Burton fantazisi.