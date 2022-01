Sinema tarihinin en iyi animasyon müzikalleri

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler (1937)

(Snow White and the Seven Dwarfs)

Hem Walt Disney şirketinin hem de sinema tarihinin ilk uzun konulu animasyon filmi… Sekiz sanatçının resimlediği filmde üç süpervizör direktörün yanı sıra farklı sekansların sorumluluğunu üstlenen beş ayrı yönetmen vardı. Grimm Kardeşler’in 1812’de yayımlanan Alman peri masalından sinemaya uyarlanan film, sadece ticari anlamda değil eleştirel anlamda da başarıya ulaştı… Daha sonraki yıllarda restore edilerek yeniden gösterime girdi. 1990’lı yıllarda video kaseti, daha sonra DVD’si satışa sunuldu. Enflasyon farkı üzerinden hesaplandığında hâlâ sinema tarihinin en çok hasılat getiren animasyon filmi olma özelliğini koruyor. İlham veren öncü bir klasik olarak kabul edildiği için özellikle Amerikalı eleştirmenlere göre sinema tarihinin en iyi animasyonlarından biridir.