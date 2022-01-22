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Sinema tarihinin en iyi animasyon müzikalleri

Yurt dışında son dönemlerin en çok iş yapan filmlerinden biri olan ‘Şarkını Söyle 2’nin (Sing 2) gösterime girdiği hafta sinema tarihinin en iyi müzikal animasyonlarını bir araya getirdik. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı

22.01.2022 - 06:31 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT
HABERTURK.COM

  • Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler (1937)
    (Snow White and the Seven Dwarfs)

    Hem Walt Disney şirketinin hem de sinema tarihinin ilk uzun konulu animasyon filmi… Sekiz sanatçının resimlediği filmde üç süpervizör direktörün yanı sıra farklı sekansların sorumluluğunu üstlenen beş ayrı yönetmen vardı. Grimm Kardeşler’in 1812’de yayımlanan Alman peri masalından sinemaya uyarlanan film, sadece ticari anlamda değil eleştirel anlamda da başarıya ulaştı… Daha sonraki yıllarda restore edilerek yeniden gösterime girdi. 1990’lı yıllarda video kaseti, daha sonra DVD’si satışa sunuldu. Enflasyon farkı üzerinden hesaplandığında hâlâ sinema tarihinin en çok hasılat getiren animasyon filmi olma özelliğini koruyor. İlham veren öncü bir klasik olarak kabul edildiği için özellikle Amerikalı eleştirmenlere göre sinema tarihinin en iyi animasyonlarından biridir.

  • Pinokyo (1940)
    (Pinocchio)

    Walt Disney’in ‘Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’den sonra yaptığı ikinci uzun animasyon filmdir ‘Pinokyo’. Bugün hâlâ en iyi Pinokyo uyarlamaları arasında gösterilmesinin yanı sıra en iyi müzikal animasyonlardan biri olarak kabul edilir. Ayrıca gişelerde henüz hiçbir Pinokyo uyarlamasının elde edemediği bir başarıya sahiptir. İtalyan yazar Carlo Collodi’nin ‘Pinokyo’nun Maceraları’ adlı romanı, 1881 yılında bir gazetede tefrika edildikten 2 yıl sonra kitap olarak yayımlanır. Roman, yaşlı ve yalnız marangoz Gepetto’nun yaptığı Pinokyo adlı kuklanın maceralarını anlatır. Pinokyo’nun canlanması üzerine Gepetto onu evladı gibi görür ve okula gönderir. Ama Pinokyo okuldan sıkılarak kaçar. Çocuk edebiyatının önde gelen klasiklerinden biri olan ‘Pinokyo’ günümüze değin defalarca sinemaya uyarlandı. ABD’nin önde gelen eleştirmenleri 7 yönetmenli bu filmi bir klasik olarak görür.

  • Küçük Denizkızı (1989)
    (The Little Mermaid)

    Hans Christian Andersen’in masalından esinlenen film, Eric adlı bir prense âşık olan ve insan olmayı hayal eden Ariel isimli deniz kızının hikâyesini anlatır. Ron Clements ve John Musker’ın yazıp yönettiği filmin, daha sonra ‘Disney Rönesansı’ adı verilecek dönemi başlattığı kabul edilir. Disney bu filmin ardından benzer formülleri uyguladığı ‘Güzel ve Çirkin’, ‘Aladdin’ ve ‘Aslan Kral’ müzikalleriyle peş peşe büyük başarılar kazanır. Tüm bu büyük başarılarda imzası olan besteci Alan Menken’in Disney şirketiyle yaptığı ilk büyük iş birliğidir. Menken bu filmle şarkı ve müzik dallarındaki ilk iki Oscar’ını kazanır.

  • Güzel ve Çirkin (1991)
    (Beauty and the Beast)

    İç güzelliğin önemi ve dış görünümün yanıltıcılığı üzerine birkaç bin yıl öncesinden gelen bir peri masalı... Başta Fransız yazar Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve’ün 1740’ta yayımlanan hikâyesi olmak üzere defalarca yeniden yazıldı, uyarlandı ve yorumlandı. Aynı zamanda başka eserlere de ilham kaynağı oldu. Disney’in Linda Woolverton imzası taşıyan senaryosu ise 1756 tarihli Jeanne-Marie Leprince de Beaumont’un metninden esinlendi. Gary Trousdale ve Kirk Wise’ın yönettiği filmin müzikleri Alan Menken imzasını taşıyordu. 64. Akademi Ödülleri’nde en iyi film dalında aday gösterilmeyi başaran ilk animasyon oldu; aynı yıl müzik ve şarkı dallarında Oscar kazandı.

  • Aladdin (1992)

    En çok bilinen 1001 Gece Masalları'ndan biridir Aladdin. Orta Doğu kökenli eski bir hikâyedir. 1001 Gece Masalları Kitabı'na 18. yüzyılda girer. Sinema ve televizyon uyarlamalarının sayısı hiç az değildir. Lambadan çıkan cinin, Aladdin'e tanıdığı üç dilek hakkı sadece çocukların değil, yetişkinlerin de aklını çeler, tatlı hayaller kurdurur. Ron Clements ve John Musker tarafından yönetilen bu müzikal animasyon, masalın en iyi uyarlamalarından biri olarak kabul edilir. 1992’nin en çok hasılat yapan filmi olan ‘Aladdin’, ‘Disney Rönesansı’ olarak adlandırılan dönemin önde gelen animasyonlarından biridir. En iyi şarkı ve en iyi müzik dallarında Alan Menken’e iki Oscar kazandıran filmin video kaseti de ABD’de satış rekorları kırmıştı.

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