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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Sinema ile müzik Harbiye'de buluştu

        Sinema ile müzik Harbiye'de buluştu

        Bilim kurgu sinemasının kült serisi Star Wars'un ikinci filmi The Empire Strikes Back, 26 Haziran akşamı İstanbul'un en özel konser mekânlarından Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda binlerce izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 14:53 Güncelleme: 27.06.2025 - 14:53
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        Sinema ile müzik Harbiye'de buluştu
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        Bilim kurgu sinemasının kült serisi Star Wars’un ikinci filmi The Empire Strikes Back, 26 Haziran akşamı İstanbul’un en özel konser mekânlarından Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda binlerce izleyiciyle buluştu.

        Etkinliğe katılan birçok Star Wars hayranı, filmi daha da özel kılmak için ışın kılıçları, Jedi pelerinleri ve karakter kostümleriyle Harbiye’yi adeta bir galaksiye dönüştürdü. Açık havada yıldızların altında gerçekleşen bu atmosferik deneyim, hem sinema hem müzik tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.

        Piu Entertainment tarafından düzenlenen “Movies in Concert” serisi kapsamında sahnelenen bu özel gecede, yaklaşık 5 bin kişi, efsanevi filmi 100 kişilik canlı orkestra eşliğinde izleme ayrıcalığını yaşadı.

        Oscar ödüllü besteci John Williams’ın ikonik film müzikleri, İstanbul Film Orkestrası tarafından İngiliz şef David Mahoney yönetiminde canlı olarak seslendirildi. Film dev ekranda, orijinal dili İngilizce ve Türkçe altyazılı olarak gösterilirken, müzikle görüntünün kusursuz uyumu seyircileri büyüledi.

        1977 yapımı A New Hope ile başlayan efsane, serinin ikinci halkası The Empire Strikes Back’te karanlık tarafla mücadelenin en çarpıcı sahneleriyle devam etti. John Williams’ın film tarihine geçmiş müzikleri ise bu epik anlatımı sahnede adeta yeniden inşa etti.

        Kapalı gişe gerçekleşen konser, Harbiye’nin büyülü atmosferinde Star Wars evrenini yeniden yaşamak isteyen binlerce kişi tarafından uzun süre alkışlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu
        #star wars
        #Piu Entertainment
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