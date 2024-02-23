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        Haberler Yaşam Sinema Genel Müdürlüğü'ne atanan Birol Güven kimdir, kaç yaşında ve nereli?

        Sinema Genel Müdürlüğü'ne atanan Birol Güven kimdir?

        Kültür ve Turizm Bakanlığı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Sinema Genel Müdürlüğü'ne Birol Güven atandı. Atama kararı sonrasında Birol Güven kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları araştırılmaya başlandı. İşte, Birol Güven'in hayatına dair bilgiler...

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        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 10:40 Güncelleme: 23.02.2024 - 10:40
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        • 1

          Kültür ve Turizm Bakanlığı atamaları, 23 Şubat Cuma (bugün) tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan bildiriye göre, yeni Sinema Genel Müdürü Birol Güven oldu. Peki, Birol Güven kim, kaç yaşında ve nereli? İşte Birol Güven'in hayatı...

        • 2

          BİROL GÜVEN KİMDİR?

          Yapımcı, senaryo yazarı ve yönetmen olan Birol Güven, 1 Mayıs 1964 tarihinde Kocaeli'nde dünyaya geldi. Güven, Hacettepe Üniversitesi- İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Öğrencilik ve çalışma hayatında devam ettiği hikâye yazma hobisini 1997 yılında profesyonelce yapmaya başladı.

        • 3

          50 TV PROJESİ!

          MinT Motion Pictures adlı şirketi kurarak senaryo ekibiyle birlikte 2.000'den fazla bölümlük 50 TV projesine imza attı. TV projeleri arasında yer alan Çocuklar Duymasın'ın 2002- 2004 yılları arasında tekrar bölümleri bile gün birincisi olmuştu.

        • 4

          SİNEMA GEÇMİŞİ

          Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım, Dersimiz: Atatürk, Mandıra Filozofu, Mandıra Filozofu İstanbul filmleriyle sinema sektörüne de adım attı. Ortak yapımcısı olduğu Güzel Günler Göreceğiz filmi 2011 yılında Antalya Film Festivali'nde en iyi film ödülünü aldı. 2018'den beri 360 kanalında Birol Güven ile Gelecek Geliyor adlı programı sunmaktadır. 2022 yılında vizyona girecek yeni filmi Digital Human ile Türkiye'nin ilk robot oyuncusu Aypera ile çalışma fırsatı bulmuştur.

          Son olarak 23 Şubat 2024 (bugün) tarihli Cumhurbaşkanı kararınca Sinema Genel Müdürü olarak atanmıştır.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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