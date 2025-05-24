Sinema dünyasının en prestijli ödülü... Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!

AKADEMİ ÖDÜLLERİNİN DOĞUŞU

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar, ilk kez 1929 yılında düzenlenen bir törenle sahiplerine verildi. Bu ödüller, sinema endüstrisini desteklemek, başarılı yapımları onurlandırmak ve sanatçılara motivasyon sağlamak amacıyla Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) tarafından oluşturuldu. Ancak heykelciğin kendisi, bu gösterişli törenlerin de ötesinde, kendi başına ilgi çekici bir tarihe sahip.