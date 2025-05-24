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        Haberler Magazin Sinem Ünsal: Seni çok özledim sevgilim

        Sinem Ünsal: Seni çok özledim sevgilim

        Sinem Ünsal, sosyal medya üzerinden meslektaşı ve sevgilisi Berk Cankat'a olan sevgisini dile getirdi; "Seni çok özledim sevgilim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 11:08 Güncelleme: 24.05.2025 - 11:15
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        "Seni çok özledim sevgilim"
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        Sinem Ünsal, geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'nde bazı etkinliklere katılmak üzere Cannes'a gitmişti. Ünsal, sosyal medya üzerinden meslektaşı ve sevgilisi Berk Cankat’a olan sevgisini dile getirdi; "Seni çok özledim sevgilim."

        Sinem Ünsal geçtiğimiz günlerde Berk Cankat’ın 41'inci doğum gününü romantik bir paylaşımla kutlamıştı; "Sevgilim, iyi ki doğdun."

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