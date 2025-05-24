Sinem Ünsal: Seni çok özledim sevgilim

Sinem Ünsal: Seni çok özledim sevgilim

Sinem Ünsal, geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'nde bazı etkinliklere katılmak üzere Cannes'a gitmişti. Ünsal, sosyal medya üzerinden meslektaşı ve sevgilisi Berk Cankat’a olan sevgisini dile getirdi; "Seni çok özledim sevgilim."

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Sinem Ünsal geçtiğimiz günlerde Berk Cankat’ın 41'inci doğum gününü romantik bir paylaşımla kutlamıştı; "Sevgilim, iyi ki doğdun."