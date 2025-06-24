Sinem Ünsal ile Berk Cankat'tan doyasıya aşk

Oyuncu Sinem Ünsal ile meslektaşı Berk Cankat'ın sevgili olduğu bilinirken aslında evli oldukları ortaya çıkmıştı.

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Sinem Ünsal, kimsenin haberi olmadığı evliliğini bir röportajında açıklamıştı. Ardından da Berk Cankat, geçtiğimiz günlerde eşinin yaş gününü; "İyi ki doğdun. İyi ki hayatına kabul ettin beni. Seni çok seviyorum, doğum günün kutlu olsun canım eşim" cümlesiyle kutlamıştı.

Sinem Ünsal ile Berk Cankat, balaylarını nerede geçirdiler bilinmiyor ama Bodrum tatilinde o özel günleri adeta yeniden yaşadı.

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Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Sinem Ünsal ile Berk Cankat, kaldıkları otelin plajında güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkarırken aşklarını da her daim gözler önüne serdi.