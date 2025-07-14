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        Haberler Magazin Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan sahilde romantik anlar - Magazin haberleri

        Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan sahilde romantik anlar

        Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, tatil paylaşımlarıyla aşklarını, sosyal medyada gözler önüne seriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 23:44 Güncelleme: 14.07.2025 - 23:44
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        Sahilde romantik anlar
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        Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, tatillerine ara vermeden devam ediyor.

        Sinem Kobal, hem tatil anlarından hem de eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafları, takipçileriyle buluşturuyor.

        Sinem Kobal, sahilde eşi Kenan İmirzalıoğlu ile çekilmiş, yüzleri görünmeyen romantik fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #sinem kobal
        #Kenan İmirzalıoğlu

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