Sinem Kobal Paris'te

Bir markanın yüzü olan Sinem Kobal, çekimler için Paris'teydi.

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Ünlü oyuncu, Paris sokaklarında ve kafelerinde keyifli anlar geçirdi.

Şehrin ikonik caddelerinde objektif karşısına geçen Sinem Kobal, pozlarıyla dikkat çekti.

Sinem Kobal, çekimlerin kamera arkası görüntülerini ve Paris’te geçirdiği anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaklaşık 6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapan Sinem Kobal, fotoğraflarına; "Benim için zevkti Paris" notunu düştü.