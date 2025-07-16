Sinem Kobal'ın tatil pozları
Ailesiyle birlikte yaz tatiline devam eden Sinem Kobal, beyaz bikinisiyle verdiği pozları sosyal medyada paylaştı. İki çocuk annesi oyuncu, fit görüntüsüyle beğeni topladı
Sinem Kobal, ailesiyle birlikte açtığı tatil sezonuna keyifle devam ediyor.
Ünlü oyuncu, tatiline dair renkli kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.
Kobal, son olarak beyaz bikinisi ve plaj kıyafetiyle objektif karşısına geçti.
Tatil paylaşımlarıyla beğeni toplayan oyuncu, fotoğrafına; "Sevimli ama" notunu düştü.
İki çocuk annesi Sinem Kobal, fit görünümüyle de hayranlarının dikkatini çekti.
Fotoğraflar: Instagram