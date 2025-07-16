Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Sinem Kobal'ın tatil pozları - Magazin haberleri

        Sinem Kobal'ın tatil pozları

        Ailesiyle birlikte yaz tatiline devam eden Sinem Kobal, beyaz bikinisiyle verdiği pozları sosyal medyada paylaştı. İki çocuk annesi oyuncu, fit görüntüsüyle beğeni topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 22:52 Güncelleme: 16.07.2025 - 22:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinem Kobal'ın tatil pozları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinem Kobal, ailesiyle birlikte açtığı tatil sezonuna keyifle devam ediyor.

        Ünlü oyuncu, tatiline dair renkli kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.

        Kobal, son olarak beyaz bikinisi ve plaj kıyafetiyle objektif karşısına geçti.

        REKLAM

        Tatil paylaşımlarıyla beğeni toplayan oyuncu, fotoğrafına; "Sevimli ama" notunu düştü.

        İki çocuk annesi Sinem Kobal, fit görünümüyle de hayranlarının dikkatini çekti.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sinem kobal

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlamalar
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlamalar
        Tekirdağ, Çanakkale, Bolu, Balıkesir ve Muğla'da yangın
        Tekirdağ, Çanakkale, Bolu, Balıkesir ve Muğla'da yangın
        Yaş küçük ama suç büyük!
        Yaş küçük ama suç büyük!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama
        Beşiktaş'tan tatsız prova!
        Beşiktaş'tan tatsız prova!
        Trump Suriye için yorum yapmadı
        Trump Suriye için yorum yapmadı
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Hapis istemi
        Hapis istemi
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        Habertürk Anasayfa