Sinem Kobal'ın deniz sefası

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızları Lalin ve Leyla ile birlikte tatil sezonunu, geçtiğimiz haftalarda İzmir Çeşme'de açmıştı.

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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Sinem Kobal'ın tatili devam ediyor. Kobal, tek başına Çeşme'deki bir plajda objektiflere yansıdı.

Siyah renkli bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Sinem Kobal, sıcaktan bunalınca kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

Saçlarını yukarıdan topuz yapan Sinem Kobal, bir süre yüzdükten sonra güneşlenmek için şezlonguna geri döndü.