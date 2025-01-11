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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Sinan Kaloğlu: Kazanmamız gereken bir maçtı! - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Sinan Kaloğlu: Kazanmamız gereken bir maçtı!

        Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, kazanmak için çıktıkları maçta mağlup olduklarından dolayı üzgün olduklarını belirtti. Taraftarın 'İstifa' tezahüratlarını da değerlendiren Kaloğlu, "Geldiğimiz ilk zamandan beri biz bu protestoları yiyoruz. Hoca grubu olarak rahatta değiliz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 16:52 Güncelleme: 11.01.2025 - 16:52
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        "Kazanmamız gereken bir maçtı!"
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        Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında karşılaştığı Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Öncelikle üzgünüz. Kazanmamız gereken, kazanmak için çıktığımız bir maçı mağlup bitirdik. Maça gelirsek, bütün hafta çalıştıklarımız, kurgularımız, şablonlarımız, dakika 1'de bireysel hatayla maça mağlup başladık ve bambaşka bir hal aldı. Düşündüklerimizi yapamadık. İlk yarı özellikle maça mağlup başlamak bizi etkiledi. Uzun zamandır aşağılardayız. Bu da çocukların üzerinde stres ve baskı oluşturuyor. Sonuçta kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Samsunspor bu ligin en iyi takımlarından. Lig 3.'sü. En fazla gol atan, en az gol yiyen takımlarından biri. Gerçeği de görmek lazım. Bugün Samsunspor'a sadece bir pozisyon verdik. O da maçın başındaki gol oldu. En az pozisyon verdiğimiz maçlardan biri oldu. İlk yarı üretken olamadık. İkinci yarı kaçırdığımız pozisyonlar var, direkten dönen top var. Bunlar gol de olabilirdi ama olmadı. Elimizdeki tüm imkanları denedik. Eksik ve cezalı oyuncular var. En hazır ve fiziksek olarak en iyi oyuncular ile çıkmaya çalışıyoruz. Bazen olmayınca olmuyor. Bugün de öyle oldu. Üzgünüz" ifadelerini kullandı.

        "HOCA GRUBU OLARAK RAHATTA DEĞİLİZ"

        Taraftarın 'İstifa' tezahüratlarının sorulması üzerine ise Kaloğlu, taraftarların her zaman haklı olduğunu ama hakkaniyetli davranılması gerektiğini kaydetti. Kaloğlu, "Taraftar her zaman haklıdır. Daha iyisini görmek ve sonucu her zaman iyi almak ister. Birazcık hakkaniyetli davranılması lazım. Geldiğimiz ilk zamandan beri biz bu protestoları yiyoruz. Hoca grubu olarak rahatta değiliz. Bu takımı 3 puandan 16 puana getirmişiz. Birçok oyuncunun kişisel verileri yüzde 50 artmış. Takımın istatistikleri artmış. Sonuçta bizden önce oynamayan birçok oyuncuya form kazandırdık. Bunlar gözükmüyor mu? Takım olarak bir bağımız var. Oyuncularla bağımız var. Zorlu bir fikstürden geçiyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe ve lig üçüncüsü bir takım ile oynuyoruz. Formda takımlarla oynuyoruz. Bu maçlara iç sahada mağlup başlıyoruz. Bütün çalıştıklarımız bambaşka bir şeye evriliyor. Birazcık hakkaniyetli davranmak lazım. Aldığımız puanlar ortada. Çoğu maçta güçlü oynadık ama skor alamadık. Bugün de öyle. Rakibe bir tane pozisyon verdik ama bizim de pozisyonlarımız var. Son dakika golde atabilirdik. Oyuncu grubumuz var. Değişen bir şey yok. Bu oyuncu grubu 2-3 sezondur birbirini tanıyan grup. Biz onları mental ve fiziksel olarak en iyiye getirmeye çalışıyoruz. Getirdik de zaten. Son 11 haftaya baktığımızda ben ve ekibim aldığımız puanlar ve sıralamaya baktığımız da kötü bir yerde değiliz. Bu takımı 16 puana getirdik. Bizde üzgünüz. Karşılığını alamıyoruz. Ekibimle beraber 24 saat kulüpteyiz. Her şey ile ilgileniyoruz. Bizim de yapacaklarımızın sınırı var. Biz sahaya giremeyiz ki, oyuncu kardeşlerimizin saha içerisinde bir şeyleri değiştirmesi lazım" diye konuştu.

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