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        Haberler Magazin Sinan Engin'in kızı Elif Engin evlendi - Magazin haberleri

        Sinan Engin'in kızı Elif Engin evlendi

        Sinan Engin'in kızı Elif Engin ile Ahmet Emin Ahlatcı, Çorum'da düzenlenen bir törenle evlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 21:21 Güncelleme: 21.06.2025 - 21:21
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        Sinan Engin'in kızı evlendi
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        Sinan Engin ve Ayşe Engin’in kızları Elif Engin, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ile eşi Sibel Ahlatcı’nın oğulları Ahmet Emin Ahlatcı ile hayatını birleştirdi. Çiftin düğün töreni, Çorum’da gerçekleştirildi.

        Tören, iş, sanat ve futbol camiasından çok sayıda ismi bir araya getirdi. Düğüne katılanlar arasında çiftin aile dostları ve ünlü simalar da yer aldı. Sinan Engin, oğlu Oğulcan Engin ve damadı Mustafa Aksakallı, Çorum’dan ilk kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Oğulcan Engin’in oyuncu sevgilisi İlayda Alişan da törene katılarak çiftin mutluluğuna ortak oldu.

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        #SİNAN ENGİN

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