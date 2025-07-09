Sinan Çetin, eşi ve oğlu ile aile yemeğinde
Sinan Çetin, eşi Rebekka Haas ve oğlu Rafael Cemo Çetin ile Arnavutköy'deki bir mekânda yemek yerken görüntülendi
Giriş: 09.07.2025 - 08:33 Güncelleme: 09.07.2025 - 08:33
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sinan Çetin, eşi Rebekka Haas ve oğlu Rafael Cemo Çetin ile Arnavutköy'deki bir mekândaydı. Sinan Çetin, ailesiyle yemek yerken objektiflere yansıdı.
Keyifli bir akşam yemeği yiyen Çetin ailesi, uzun uzun sohbet ederek birlikte vakit geçirdi.
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