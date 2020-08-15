Çağatay Çelik ccelik@haberturk.com

Beto'nun ayrılığı sonrası kaleci arayışlarına hız veren Göztepe'nin gündemine Sinan Bolat gelmişti. İsmi Beşiktaş'la da anılan milli eldivenle temasa geçen İzmir ekibi, görüşmelerde ciddi mesafe kaydetti.

Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar kısa süre önce 31 yaşındaki eldivenle pazarlık masasına oturdu. Belçika ekibi Royal Antwerp ile sözleşmesi sona eren bonservisi elinde bulunan deneyimli kaleciye teklifini sunan Göztepe, prensip anlaşmasına vardı.

Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken, son dakika bir gelişme olmaması halinde imzaların atılacağı belirtildi. Süper Lig'de daha önce Kayserispor ve Galatasaray formaları giyen Sinan Bolat, Genk, Standard Liege, Porto, Club Brügge, Porto B, Nacional, Arouca ve Royal Antwerp'te de görev yapmıştı.