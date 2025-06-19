Simone Inzaghi: Osimhen'i istiyorum!

Geçen sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Sarı-kırmızılı ekibin teklifine henüz cevap vermeyen Nijeryalı yıldız, Al Hilal'in yaptığı 45 milyon euroluk teklifi reddetmişti.

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Suudi Arabistan ekibinin, 26 yaşındaki yıldızın transferinde ısrarcı olduğu ve 50 milyon euroyu aşan bir teklif yapacağı iddia edildi.

"VİCTOR OSIMHEN'İ İSTİYORUM" Suudi basınında yer alan habere göre Al Hilal'in yeni teknik direktörü Simeone Inzaghi, yönetime Victor Osimhen talebini iletti. İtalyan teknik adam, Al Hilal yönetimine "Victor Osimhen'i istiyorum" dedi. GALATASARAY PERFORMANSI Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 maçta forma giyen Osimhen, 37 gol ve 8 asist üretti.