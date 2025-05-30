Simone Inzaghi: Önemli kulüpleri yenerek finale geldik

Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da Fransız ekibi PSG ile karşılaşacakları UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi ile futbolculardan takım kaptanı Lautaro Martinez ve Nicolo Barella basın toplantısı düzenledi.

49 yaşındaki İtalyan teknik direktör, "Final maçı çok heyecan verici. Burada olmayı ilk maçtan itibaren hak ettik. Önemli kulüpleri yenerek finale geldik." diye konuştu.

REKLAM advertisement1

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 2022-23 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye kaybettikleri finalden aldıkları dersler olduğunu belirten Inzaghi, "Bu finale nasıl hazırlanmamız gerektiği tecrübe ettik ve bu sefer detaylara daha fazla önem verdik. Son antrenmanımızı yapacağız. Her oyuncumuz oynayabilir. Bu da benim için bir avantaj olacak." dedi.

REKLAM

İstanbu'da 2 yıl önceki finalde favorinin Manchester City gösterilmesinin ardından yarınki finalde favori takımın hangisi olduğu sorusuna ise Inzaghi, "Her maç farklı. Kimin favori olduğunu söyleyemem. Bu maçlarda galibiyet bazı anlara bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Inzaghi, "Finalin mental boyutu çok önemli. Oyuncularım çok çalıştı. Ligde hayal kırıklığına uğradık. Yarın sahaya çıkacak 11'i belirleyeceğim. Tüm oyuncular oynamaya hazır. Kararlık, inanmak, detaylar ve hazırlıklar çok önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Maçı kazanmak için konsantrasyonun önemine vurgu yapan teknik adam, "Bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve yarın en büyük beklentimiz taraftarlarımızın yüzünün gülmesi. Maçta sonuç kritik anlara bağlı olacak." şeklinde konuştu.

FUTBOLCULAR Inter oyuncusu Nicolo Barella, "Maça hazırız, motiveyiz, rakibe saygı duyuyoruz ve en iyi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Finali kazanmayı hak ediyoruz." dedi. İstanbul'daki 2023 finalindeki Manchester City mağlubiyeti hakkında konuşan oyuncu, "Zor maçlar geride izler de bırakıyor. Manchester City karşısında kazanamadık. Bu sefer detaylara daha fazla odaklanarak kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Takım kaptanı Martinez ise "Tekrar finalde oynamaktan çok mutluyum. En iyi oyunumuzu ortaya koymamız lazım. Yarına en iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Umarım maçı kazanabiliriz." dedi. Rakibe saygı duyduklarını belirten takım kaptanı bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 9 gol atması hakkında ise şunları söyledi: "Bu sezonki performansımdan memnunun. Son 3 yıldaki ikinci Şampiyonlar Ligi finaline çıkacağım. Bu süreçte daha fazla geliştik, çok çalıştık, zor takımlara karşı oynadık. Umarım bu sefer Şampiyonlar Ligi şampiyonluğumuz için doğru zaman gelmiştir, yarın umarım amacımıza ulaşırız."