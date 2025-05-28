Simge Sağın: Çok özlüyorum seni - Magazin haberleri

Simge Sağın: Çok özlüyorum seni - Magazin haberleri

Şarkıcı Simge Sağın, 15 Mayıs’ta kaybettiği ablası Nilay Sağın’ın acısını derinden yaşamaya devam ediyor. Zor günler geçiren Sağın, sosyal medya hesabından ablasıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak duygularını dile getirdi. Ünlü şarkıcı, paylaşımına ise "Çok özlüyorum seni" notunu düştü.

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Fotoğraflar: Instagram