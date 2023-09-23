Şimdiden başarılı bir kariyer sahibi olan çocuk modeller
Bazı insanlar doğuştan podyum ışığına sahiptir. Bunun en iyi örnekleri ise çocuk modellerdir. Küçük yaşlara rağmen ebeveyn kontrolünde iyi bir kariyer inşa eden çocuk modeller, geleceğin yıldızı olmak için hazırlanıyor.
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VIOLETTA ANTONOVA, 4 YAŞINDA (RUSYA)
Henüz 4 yaşında olmasına rağmen Violetta halihazırda birçok defileye katıldı ve giyim reklamlarında yer aldı. Annesi, küçük kızın Instagram sayfasında birçok paylaşım yapıyor.
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ARISHA LEBEDEVA, 5 YAŞINDA (RUSYA)
Arisha, ünlü model Elena Perminova'nın kızı ve küçük model ilk günden beri annesinin ayak izlerini takip ediyor. Arisha sıklıkla dergilerde yer alıyor ve Instagram'da yayınlanan her fotoğrafına çok sayıda olumlu yorum geliyor
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LISA TOLMACHEVA, 6 YAŞINDA (RUSYA)
Lisa, moda endüstrisindeki yoluna yeni başladı; farklı şovlara, yarışmalara katılıyor ve katalog için fotoğraf çekimleri yapıyor.
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COOPER LUNDE, 6 YAŞINDA (GÜNEY KORE)
Sevimli bakışları ve uzun kirpikleri sayesinde Cooper, Güney Kore'nin en popüler çocuklarından biri oldu. Instagram hesabında 250 binden fazla takipçisi var. Cooper'u çocuk giyim reklamlarında ve moda dergilerinin kapaklarında görebilirsiniz.
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ANNA PAVAGA, 9 YAŞINDA (RUSYA)
Anna, 4 yaşından beri çocuk giyim reklamlarının yanı sıra oyuncak ve spor malzemeleri reklamlarında da yer alıyor. Ayrıca oyunculukta da kendini denedi: onu müzik video kliplerinde ve hatta filmlerde görebilirsiniz. Anna ayrıca bale, jimnastik yapıyor ve çizim yapmayı seviyor.
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ALISA SAMSONAVA, 12 YAŞINDA
Alisa 12 yaşında ve halihazırda Armani Junior, Monnalisa, Mischka Aoki ve Liu Jo gibi dev markalarla çalıştı. Boş zamanlarında ritmik jimnastik ve aritmetikle ilgileniyor.
Kaynak: BrightSide
Fotoğraf: Instagram
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