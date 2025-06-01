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        Haberler Magazin Simay Barlas, yaz sezonunu tekne tatiliyle açtı - Magazin haberleri

        Simay Barlas, yaz sezonunu tekne tatiliyle açtı

        Simay Barlas, yoğun geçen sezonun ardından tatil için Ege'yi tercih etti. Arkadaşlarıyla çıktığı tekne turundan fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Barlas, yazın keyfini teknede çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 18:34 Güncelleme: 01.06.2025 - 18:34
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        Yaz sezonunu tekne tatiliyle açtı
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        Yaz mevsiminin etkisi artarken, birçok ünlü isim tatil sezonunu açtı.

        Yaz tatiline çıkan ünlü isimler, sosyal medya paylaşımlarıyla hem yazlık rotalarını hem de keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Bu isimler arasında oyuncu Simay Barlas da yer aldı.

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        Sezonun ardından dinlenmek için Ege'ye yönelen Simay Barlas, yazın ilk tatilini Muğla’da arkadaşlarıyla çıktığı bir tekne turuyla başlattı.

        Simay Barlas, tatiline dair fotoğrafları, sosyal medya hesaplarından paylaşarak takipçilerini de bu anlara ortak etti. Barlas, Tekne pozlarıyla dikkat çekti.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Simay Barlas

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