Şimal: Şu an bu kadar güzel değilim

Uzun bir sürecin ardından geçtiğimiz günlerde sağlığına kavuştuğunu açıklayan Şimal, mutluluğunu şu sözlerle paylaşmıştı; "Müjdemi isterim. PET sonucum çıktı, tüm vücudum tertemiz. Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan, çok şükür. Dualarımız kabul oldu. Bana güzel enerjilerini ve dualarını yollayan herkese bir kez daha teşekkür ederim"