Şimal: Şu an bu kadar güzel değilim
Kanseri yendiğini geçtiğimiz günlerde açıklayan şarkıcı Şimal, yeni bir paylaşımda bulunarak; "Maşallahınızı alırım" dedi
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Şimal, kanserle mücadelesi ve sağlığıyla ilgili yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşarak sevenlerini bilgilendirmeye devam ediyor.
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202'de meme kanserine yakalanan ve tedavi sürecinde kemoterapi ile radyoterapi gören Şimal, sağlığına kavuşmuştu. Ancak rutin kontroller sırasında beyninde tümör tespit edilmesiyle sekiz saat süren zorlu bir ameliyat geçirdi.
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Uzun bir sürecin ardından geçtiğimiz günlerde sağlığına kavuştuğunu açıklayan Şimal, mutluluğunu şu sözlerle paylaşmıştı; "Müjdemi isterim. PET sonucum çıktı, tüm vücudum tertemiz. Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan, çok şükür. Dualarımız kabul oldu. Bana güzel enerjilerini ve dualarını yollayan herkese bir kez daha teşekkür ederim"
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Son olarak, sosyal medya hesabından eski bir fotoğrafını paylaşan Şimal; "Uzun zamandır fotoğraf atmıyorum, malum şu an bu kadar güzel değilim. Arşivlere düştüm, bunu paylaşayım dedim. Maşallahınızı alırım."