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        Haberler Magazin Şimal, son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

        Şimal, son yolculuğuna uğurlandı

        Kanser nedeniyle hayatını kaybeden şarkıcı Şimal'in cenazesi, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde defnedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 15:40 Güncelleme: 31.05.2025 - 16:09
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        Son yolculuğuna uğurlandı
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        İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gören şarkıcı Şimal Gülen, dün hayatını kaybetti.

        Gülen'in cenazesi, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Hanım Camii'ne getirildi. Burada şarkıcının annesi Sema ve babası Nihat Gülen ile yakınları taziyeleri kabul etti.

        Kılınan cenaze namazının ardından Gülen'in cenazesi, Adalızade Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze namazına, Gülen'in yakınları, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile vatandaşlar katıldı.

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        Şimal'in eşi Necati Arıcı, eşinin çiçeklerle donatılmış mezarının fotoğrafını; "Mekânın cennet olsun güzel yüzlüm. Seni çok seviyorum. Her zaman benim kalbimin içindesin" notu ile paylaştı.

        Şimal ve eşi Necati Arıcı

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        #Şimal

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