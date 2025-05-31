Şimal, son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gören şarkıcı Şimal Gülen, dün hayatını kaybetti.

Gülen'in cenazesi, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Hanım Camii'ne getirildi. Burada şarkıcının annesi Sema ve babası Nihat Gülen ile yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına, Gülen'in yakınları, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile vatandaşlar katıldı.

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Şimal'in eşi Necati Arıcı, eşinin çiçeklerle donatılmış mezarının fotoğrafını; "Mekânın cennet olsun güzel yüzlüm. Seni çok seviyorum. Her zaman benim kalbimin içindesin" notu ile paylaştı.