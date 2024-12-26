Şimal, kanseri yine yendi

Şimal; "Müjdemi isterim. Pet sonucum çıktı, tüm vücudum tertemiz. Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan çok şükür. Dualarımız kabul oldu. Bana güzel enerjilerini ve dualarını yollayan herkese bir kez daha teşekkür ederim" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.