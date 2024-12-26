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        Haberler Magazin Şimal, kanseri yine yendi

        Şimal, kanseri yine yendi

        Uzun süredir kanser tedavisi gören şarkıcı Şimal, kanseri yendiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 17:02 Güncelleme: 26.12.2024 - 17:07
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          2022'de meme kanserini yenen ancak ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan şarkıcı Şimal'in hastalığının tekrarladığını açıklamıştı.

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          Şimal, ağustos ayında; "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek bir şeyim yok dualarınızı beklemekten başka... 'Ameliyat' dediler çok üzgünüm" açıklamasını bulunmuştu.

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          Uzun süredir kanserle mücadele eden şarkıcı, hastalığı bir kez daha yendi.

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          Şimal; "Müjdemi isterim. Pet sonucum çıktı, tüm vücudum tertemiz. Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan çok şükür. Dualarımız kabul oldu. Bana güzel enerjilerini ve dualarını yollayan herkese bir kez daha teşekkür ederim" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

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