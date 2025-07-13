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        Haberler Gündem Güncel Şile Belediye Başkanı Kabadayı ve 4 şüpheli hakkında tutuklama talebi | Son dakika haberleri

        Şile Belediye Başkanı Kabadayı ve 4 şüpheli hakkında tutuklama talebi

        Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanması talebiyle, 1'i şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 21:36 Güncelleme: 13.07.2025 - 21:36
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        Şile Belediye Başkanı Kabadayı hakkında tutuklama talebi
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        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve diğer 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça ifadesi alınan, aralarında Kabadayı'nın da bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını istedi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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