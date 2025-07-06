Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Silahlı saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu; olay anı kamerada - Güncel haberler

        Silahlı saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, sokakta yürüyen bir kişi, silahlı saldırıya uğradı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, kurşunlar sokağın karşısındaki bir işletmeye isabet etti. Saldırı anı, sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 03:08 Güncelleme: 06.07.2025 - 03:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silahlı saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, saat 23.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 2019. Sokakta meydana geldi. Sokakta yürüyen bir kişi, henüz kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        5 el ateş edildiği belirlenen saldırıda şans eseri yaralanan olmazken, kurşunlar sokağın karşısındaki bir işletmeye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. 5 el ateş edildiği olayda şans eseri kimse yaralanmazken, mermilerden birinin karşı sokakta faaliyet gösteren bir işletmeye isabet etti.

        SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

        Saldırı anı, sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin silahlı saldırıya uğradığı ve tarafların daha sonra bölgeden kaçtığı görüldü. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Aydın
        #aydın haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muhittin Böcek tutuklandı
        Muhittin Böcek tutuklandı
        "İran 5 askeri tesisi vurdu"
        "İran 5 askeri tesisi vurdu"
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        5 yangın kontrol altında
        5 yangın kontrol altında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        Beşiktaş, Cajuste için Napoli ile anlaştı!
        Beşiktaş, Cajuste için Napoli ile anlaştı!
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        'Neden seni seviyorum' tepkisi
        'Neden seni seviyorum' tepkisi
        Musiala'nın ayağı kırıldı!
        Musiala'nın ayağı kırıldı!
        "Almanya savunmaya 25 milyar euro tahsis etmeye hazırlanıyor"
        "Almanya savunmaya 25 milyar euro tahsis etmeye hazırlanıyor"
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        Trump: İran vazgeçmiyor
        Trump: İran vazgeçmiyor
        Zeynep Sönmez'den 3. turda veda!
        Zeynep Sönmez'den 3. turda veda!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        "Neden seviyorum ben seni" bıçaklaması!
        "Neden seviyorum ben seni" bıçaklaması!
        Habertürk Anasayfa