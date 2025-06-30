Silahlı Güvenlik Görevlisi Nedir?

Silahlı güvenlik görevlisi; kamu düzeninin korunması, suçların önlenmesi ve özel mülkiyetin güvenliğinin sağlanması amacıyla görev yapan, özel güvenlik kimlik kartı bulunan ve görev alanında yasal olarak silah taşıyabilen profesyonel personeldir. Bankalar, kamu kurumları, enerji santralleri, havaalanları gibi kritik tesislerde istihdam edilirler.

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Silahlı Güvenlik Olma Şartları Nelerdir?

Silahlı özel güvenlik görevlisi olabilmek için aşağıdaki temel şartların tamamı sağlanmalıdır:

T.C. Vatandaşı Olmak Silahlı güvenlik görevlisi olmak isteyen adayın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.

Eğitim Şartı En az lise veya dengi okul mezunu olmak gerekmektedir.

Yaş Şartı Silahlı güvenlik olabilmek için en az 21 yaşını doldurmuş olmak şarttır. (Başvuru tarihi itibarıyla 21 yaşından gün alınmış olmalıdır.)

Adli Sicil ve Arşiv Kaydının Temiz Olması

Türk Ceza Kanunu kapsamında yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak

Terörle mücadele, kaçakçılık, cinsel saldırı, zimmet, hırsızlık, rüşvet gibi suçlardan sabıka kaydı bulunmamak

Hakkında devam eden soruşturma veya kovuşturma olmaması gerekir Silahlı Özel Güvenlik Eğitimi Almak Özel güvenlik şirketleri veya MEB onaylı özel güvenlik kurslarından 120 saatlik silahlı eğitim alınmalıdır. Eğitim, silahlı atış, mevzuat, ilk yardım ve güvenlik tekniklerini içerir. Silah Taşıyabilir Sağlık Raporu Almak Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınacak heyet raporunda "Silahlı özel güvenlik görevlisi olur" ibaresi bulunmalıdır. Psikiyatri, nöroloji, göz, kulak-burun-boğaz, ortopedi ve iç hastalıkları muayenelerinden geçilir. Fiziksel ve Ruhsal Yeterlilik Psikolojik açıdan dengeli, silah kullanmaya elverişli, fiziksel olarak görev yapabilecek durumda olunmalıdır. Renk körlüğü, ciddi işitme bozuklukları, sara gibi hastalıklar elenme sebebidir. Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı Nasıl Alınır? Eğitimi Tamamlama 120 saatlik eğitim tamamlandıktan sonra kurs tarafından sınav başvurusu yapılır. ÖGG (Özel Güvenlik Görevlisi) Sınavına Giriş Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yazılı ve uygulamalı silah sınavlarına girilir. Sınavı Başarıyla Geçmek En az 60 puan almak ve uygulamalı atış sınavından geçer not almak gereklidir.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne Başvuru Eğitim sertifikası, sınav sonucu, sağlık raporu ve gerekli belgelerle birlikte başvuru yapılır. Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı Verilmesi Belgeleri eksiksiz ve uygun bulunan adaylara silahlı özel güvenlik kimlik kartı düzenlenir. Bu kimlik 5 yıl süreyle geçerlidir. Gerekli Belgeler Kimlik fotokopisi Diploma veya mezuniyet belgesi 4 adet biyometrik fotoğraf Sabıka kaydı belgesi Sağlık kurulu raporu Eğitim sertifikası Sınav başarı belgesi Parmak izi belgesi (emniyet tarafından alınır) Silahlı Güvenlik Görevlisi Kimler Olamaz? 21 yaşını doldurmamış olanlar Lise mezunu olmayanlar Ruhsal ya da fiziksel engeli bulunanlar Sabıka kaydı olanlar Silah kullanmasına engel teşkil eden hastalığı olanlar ÖGG sınavında başarısız olanlar Silahlı Güvenlik Görevlisinin Yetkileri Nelerdir? Görev alanı içinde ateşli silah taşıyabilir ve gerekli durumlarda kullanabilir Kişileri üst aramasına tabi tutabilir Giriş-çıkışları denetleyebilir Kolluk kuvvetleri gelene kadar şüphelileri alıkoyabilir

Kamerayla izleme, devriye, giriş kontrol ve olaylara ilk müdahaleyi gerçekleştirebilir Silahlı özel güvenlik görevlisi olmak, ciddi bir sorumluluk ve yasal yeterlilik gerektiren bir meslektir. Bu alanda çalışmak isteyen bireylerin belirli bir yaş, eğitim, sağlık ve adli sicil şartlarını karşılaması zorunludur. Ayrıca özel güvenlik eğitimi alarak başarılı şekilde sınavı tamamlamak ve Emniyet tarafından verilen kimlik kartını almak gerekir. Güvenlik sektöründe daha yüksek maaş, daha geniş görev yetkileri ve kariyer imkânı sunan bu meslek, özellikle disiplinli ve sorumluluk sahibi bireyler için ideal bir tercihtir.

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