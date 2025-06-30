Silahlı Güvenlik Şartları Nelerdir? Silahlı Güvenlik Olmak İçin Gerekenler Nelerdir, Kimler Alabilir?
Silahlı özel güvenlik görevlisi, kamuya açık alanlarda, özel kuruluşlarda veya stratejik tesislerde güvenliği sağlamakla görevli, yasal olarak ateşli silah taşıma ve kullanma yetkisine sahip kişilerdir. Türkiye'de silahlı güvenlik görevlisi olabilmek için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında belirlenen bazı eğitim, sağlık ve adli yeterlilik şartlarını taşımak gerekir. Bu haber metninde, silahlı güvenlik görevlisi olmak için gereken tüm şartlar, başvuru süreci ve kimlerin bu mesleği yapabileceği detaylı olarak açıklanmıştır.
Silahlı Güvenlik Görevlisi Nedir?
Silahlı güvenlik görevlisi; kamu düzeninin korunması, suçların önlenmesi ve özel mülkiyetin güvenliğinin sağlanması amacıyla görev yapan, özel güvenlik kimlik kartı bulunan ve görev alanında yasal olarak silah taşıyabilen profesyonel personeldir. Bankalar, kamu kurumları, enerji santralleri, havaalanları gibi kritik tesislerde istihdam edilirler.
Silahlı Güvenlik Olma Şartları Nelerdir?
Silahlı özel güvenlik görevlisi olabilmek için aşağıdaki temel şartların tamamı sağlanmalıdır:
T.C. Vatandaşı Olmak Silahlı güvenlik görevlisi olmak isteyen adayın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.
Eğitim Şartı En az lise veya dengi okul mezunu olmak gerekmektedir.
Yaş Şartı Silahlı güvenlik olabilmek için en az 21 yaşını doldurmuş olmak şarttır. (Başvuru tarihi itibarıyla 21 yaşından gün alınmış olmalıdır.)
Adli Sicil ve Arşiv Kaydının Temiz Olması
Türk Ceza Kanunu kapsamında yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak
Terörle mücadele, kaçakçılık, cinsel saldırı, zimmet, hırsızlık, rüşvet gibi suçlardan sabıka kaydı bulunmamak
Hakkında devam eden soruşturma veya kovuşturma olmaması gerekir
Silahlı Özel Güvenlik Eğitimi Almak
Özel güvenlik şirketleri veya MEB onaylı özel güvenlik kurslarından 120 saatlik silahlı eğitim alınmalıdır.
Eğitim, silahlı atış, mevzuat, ilk yardım ve güvenlik tekniklerini içerir.
Silah Taşıyabilir Sağlık Raporu Almak
Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınacak heyet raporunda "Silahlı özel güvenlik görevlisi olur" ibaresi bulunmalıdır.
Psikiyatri, nöroloji, göz, kulak-burun-boğaz, ortopedi ve iç hastalıkları muayenelerinden geçilir.
Fiziksel ve Ruhsal Yeterlilik
Psikolojik açıdan dengeli, silah kullanmaya elverişli, fiziksel olarak görev yapabilecek durumda olunmalıdır.
Renk körlüğü, ciddi işitme bozuklukları, sara gibi hastalıklar elenme sebebidir.
Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı Nasıl Alınır?
Eğitimi Tamamlama
120 saatlik eğitim tamamlandıktan sonra kurs tarafından sınav başvurusu yapılır.
ÖGG (Özel Güvenlik Görevlisi) Sınavına Giriş Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yazılı ve uygulamalı silah sınavlarına girilir.
Sınavı Başarıyla Geçmek En az 60 puan almak ve uygulamalı atış sınavından geçer not almak gereklidir.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne Başvuru Eğitim sertifikası, sınav sonucu, sağlık raporu ve gerekli belgelerle birlikte başvuru yapılır.
Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı Verilmesi Belgeleri eksiksiz ve uygun bulunan adaylara silahlı özel güvenlik kimlik kartı düzenlenir. Bu kimlik 5 yıl süreyle geçerlidir.
Gerekli Belgeler
Kimlik fotokopisi
Diploma veya mezuniyet belgesi
4 adet biyometrik fotoğraf
Sabıka kaydı belgesi
Sağlık kurulu raporu
Eğitim sertifikası
Sınav başarı belgesi
Parmak izi belgesi (emniyet tarafından alınır)
Silahlı Güvenlik Görevlisi Kimler Olamaz?
21 yaşını doldurmamış olanlar
Lise mezunu olmayanlar
Ruhsal ya da fiziksel engeli bulunanlar
Sabıka kaydı olanlar
Silah kullanmasına engel teşkil eden hastalığı olanlar
ÖGG sınavında başarısız olanlar
Silahlı Güvenlik Görevlisinin Yetkileri Nelerdir?
Görev alanı içinde ateşli silah taşıyabilir ve gerekli durumlarda kullanabilir
Kişileri üst aramasına tabi tutabilir
Giriş-çıkışları denetleyebilir
Kolluk kuvvetleri gelene kadar şüphelileri alıkoyabilir
Kamerayla izleme, devriye, giriş kontrol ve olaylara ilk müdahaleyi gerçekleştirebilir
Silahlı özel güvenlik görevlisi olmak, ciddi bir sorumluluk ve yasal yeterlilik gerektiren bir meslektir. Bu alanda çalışmak isteyen bireylerin belirli bir yaş, eğitim, sağlık ve adli sicil şartlarını karşılaması zorunludur. Ayrıca özel güvenlik eğitimi alarak başarılı şekilde sınavı tamamlamak ve Emniyet tarafından verilen kimlik kartını almak gerekir. Güvenlik sektöründe daha yüksek maaş, daha geniş görev yetkileri ve kariyer imkânı sunan bu meslek, özellikle disiplinli ve sorumluluk sahibi bireyler için ideal bir tercihtir.