Sıla Türkoğlu'nun Cannes tarzı
Sıla Türkoğlu, Fransa'ya gitti. Oyuncu, Cannes sokaklarında verdiği pozlarla tarzını gözler önüne serdi
SHOW TV’nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Doğa'sı Sıla Türkoğlu, Fransa’nın Cannes kentine gitti.
Bir süredir Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan oyuncu, Cannes sahilinde keyif yaptı.
Sıla Türkoğlu, tarzını yansıtan fotoğrafları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
Cannes sokaklarında verdiği pozlarla dikkat çeken Sıla Türkoğlu'nun kombini kadar çorap seçimi de gözlerden kaçmadı.
Fotoğraflar: Instagram