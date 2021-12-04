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Sıla'dan sevenlerine sürpriz!

Sıla, 'Duman'ın 2005 yılında yayınlanan 'Seni Kendime Sakladım' albümünde yer alan 'Rüyanda Görsen İnanma' şarkısını seslendirdi. Ünlü şarkıcının ilk cover'ı müzikseverlerle buluştu

04.12.2021 - 17:56 | Güncelleme: MÜZİK
HABERTURK.COM

  • Ocak ayında Yalın ile birlikte seslendirdiği "Ver O Zaman Gömleklerimi" şarkısı ile dinleyicileriyle buluşan Sıla, bu kez sevenlerinin karşısına sürpriz bir şarkı ile çıktı.

    Sıla, ünlü rock grubu 'Duman'ın 2005 yılında yayınlanan "Seni Kendime Sakladım" albümünde yer alan "Rüyanda Görsen İnanma" şarkısını kendi yorumuyla seslendirerek, ilk kez cover bir şarkı yayınladı.

  • Sözü ve bestesi Kaan Tangöze'ye ait şarkının yeni düzenlemesi ise Sıla'nın sevgilisi İlker Kaleli imzası taşıyor.

    Şarkıcının seslendirdiği ilk cover şarkı olan "Rüyanda Görsen İnanma", tüm dijital platformlarda yerini aldı.

  • Pandemi sürecinde müziğe yoğunlaşan pek çok sanatçı, yeni şarkılarını ve albümlerini dinleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Kendilerini üretmeye adayan müzisyenler, melodilerini sevenlerine sunuyor. İşte sizin için seçtiklerimiz...

  • ATİYE'DEN 'SES SEDA YOK'

    Atiye, 3 yıl süren suskunluğuna noktayı koydu. Atiye, geleneksel Qawwali müziğinin üstüne sözlerini Sibel Algan'ın yazdığı düzenlemesi Erol Sebebci'ye ait yeni şarkısı 'Ses Seda Yok'u tüm dijital dünyada yayımladı.

    Türkiye'de çıkan ilk fusion pop şarkısı olma özelliğini taşıyan 'Ses Seda Yok'un kayıtları Mumbai ve İstanbul'da gerçekleşti. Dünyaca ünlü Hint'li keman maestro'su Kala Ramnath'ın eşlik ettiği şarkıda bir tür hint zurnası olan 'shehnai' ilk defa Türk şarkısında kullanıldı.

    Video klipte Atiye modernize edilmiş şahmeran dansı ile Nagina'yı (eski hint filmi dansı) kullandı.

  • ÖZGÜN'DEN YENİ ŞARKI: 'MÜMKANSIZ'

    Özgün, “Mümkânsız” ismini verdiği yepyeni şarkısı ile 2021 yılının son dakikasında müzikseverlere çok güçlü bir hit kazandırıyor. 

    Sözleri Ferhat Yaşrin’e, bestesi Esad Fidan’a, düzenlemesi ise Gürkan Kömürcü’ye ait olan “Mümkânsız”ı dinleyicileriyle buluşturan başarılı sanatçı, “Vefa”nın ardından yine aynı ekip ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyor.

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