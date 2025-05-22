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        Haberler Müzik Sıla'dan 'Rüyalar Güzeli'

        Sıla'dan 'Rüyalar Güzeli'

        Sıla, Romen halk müziğinin en bilinen ezgilerinden 'Saraiman'a, yazdığı sözlerle seslendirdiği yeni şarkısı 'Rüyalar Güzeli'ni Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde ilk kez dinleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 08:13 Güncelleme: 22.05.2025 - 08:13
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        Sıla'dan 'Rüyalar Güzeli'
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        Sıla, Romen halk müziğinin en bilinen ezgilerinden 'Saraiman'a, söz yazdığı ve seslendirdiği yeni şarkısı 'Rüyalar Güzeli'ni Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde ilk kez seslendirdi.

        Yeni şarkısı hakkında duygularını sahnede paylaşan Sıla, şarkının hikâyesini şu sözlerle anlattı: Orijinali anonim bir Romen halk türküsüdür. Bana ilk Rahşan gönderdi. 'Bu şarkıya bir söz yazsan ne kadar iyi gelir hepimize' dedi. Dinlediğimde o kadar hoşuma gitti ki; dedim ki 'Hemşirem haklı.' Bir sonraki telefon benden Rahşan’a 'Müjdemi isterim' oldu. Böyle başladı hikâye.

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        #sıla
        #Rüyalar Güzeli

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