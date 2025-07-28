Sıla'dan Nazlı'yla jest

Sıla Gençoğlu, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda BKM organizasyonuyla sahne aldı. Müzikal performansı kadar sahne şovuyla da dikkat çeken Sıla, Harbiye’de adeta bir müzik şöleni yaşattı.

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Konseri seyredenler arasında yer alan Haluk Bilginer, kızı Nazlı ile birlikte Sıla’nın şarkılarına eşlik etti. Nazlı’yı sahneye davet eden Sıla, birlikte söyledikleri 'Boş Yere' şarkısının ardından; "Armut, dibine düşmüş" diyerek izleyenleri gülümsetti.

Gecenin en özel anlarından biri ise Sezen Aksu’nun 'Namus' şarkısı sırasında yaşandı. Sıla, sahnede vokalistlerinden Dünya Kızılçay’ın yerine geçerek ona sahne arkasından vokal yaptı ve alkış topladı.

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