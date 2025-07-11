SİL BAŞTAN KAYNANAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, iyi huylu bir gelinken, hafızasını kaybetmesiyle bir canavara dönüşen ve kaynana zulmünden kurtulmaya çalışan 'Ceylan' ile, annesiyle eşinin arasını bulmaya çalışırken ikisi tarafından da ezilen 'Ünal’ın macera dolu serüvenini konu alıyor.