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        Haberler Bilgi Magazin Sil Baştan Kaynanam filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sil Baştan Kaynanam filmi ne zaman, nerede çekildi?

        Sil Baştan Kaynanam filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Sil Baştan Kaynanam filmi, 11 Temmuz Cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Raşit Çelikezer, senaristliğini Barış Başar'ın üstlendiği film, 2022 yılında gösterime girdi. Peki, "Sil Baştan Kaynanam filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Sil Baştan Kaynanam filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 18:34 Güncelleme: 11.07.2025 - 18:34
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        • 1

          Sil Baştan Kaynanam filmi, bu akşam sinemaseverlerle buluşuyor. Başrolünü, Alper Saldıran, Algı Eke ve Zeynep Eronat'ın üstlendiği film, ilgi çekici konusuyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, "Sil Baştan Kaynanam filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sil Baştan Kaynanam filmi ne zaman, nerede çekildi?" İşte detaylar...

        • 2

          SİL BAŞTAN KAYNANAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Film, iyi huylu bir gelinken, hafızasını kaybetmesiyle bir canavara dönüşen ve kaynana zulmünden kurtulmaya çalışan 'Ceylan' ile, annesiyle eşinin arasını bulmaya çalışırken ikisi tarafından da ezilen 'Ünal’ın macera dolu serüvenini konu alıyor.

        • 3

          SİL BAŞTAN OYUNCULARI KİMLER?

          Alper Saldıran, Algı Eke, Zeynep Eronat, Asuman Dabak, Yeşim Dalgıçer, Gökçe Özyol, Ünal Yeter, Ömer Kurt, Barış Başar, Hakan Bulut, Irmak Aydın, Billur Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Emir Sefa Yıldırım ve Derya Şen

        • 4

          SİL BAŞTAN KAYNANAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

          Filmin çekimleri Sivas’ta gerçekleştirildi.

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