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Siirt'te akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü

Siirt'te, akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi gözaltına alındı

Giriş: 17.03.2023 - 18:42 | Güncelleme: ABONE OL
Siirt'te akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü
Akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü
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DHA

Olay, Kurtalan ilçe otogarı önünde meydana geldi.

Akraba aile olan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.T.'nin, yanında getirdiği silahla ateş açması sonucu akrabası Meki Taşkesen (56), yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Meki Taşkesen, ilk müdahalesinin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Taşkesen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Taşkesen´in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna konuldu.

Polis, M.T.'yi gözaltına aldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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