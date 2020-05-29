İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Siirt kırsalında yapılan operasyonlarda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi:

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

Bölgede operasyon devam etmektedir.