PEEVES‘İN YOKLUĞU

Harry Potter kitaplarının en renkli karakterlerinden biri olan Peeves, Hogwarts’ın haylaz poltergeisti olarak bilinir. Herkesin korkulu rüyası olan Peeves, özellikle Filch’i çileden çıkaran küçük oyunlarıyla dikkat çeker. Ancak filmlerde Peeves karakterine yer verilmemesi, kitapları okuyan hayranların büyük hayal kırlığına neden oldu. Bu karar, hikâyenin komedi ve kaos boyutunu eksik bıraktı.

Görsel Hogwarts Legacy oyunundan.