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        Haberler Magazin 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' ekibi basın toplantısında bir araya geldi

        'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' ekibi basın toplantısında bir araya geldi

        'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz', izleyicilerle 30 Mayıs'ta beyazperdede buluşacak. Vizyona sayılı günler kala filmin oyuncuları ve yapımcı Polat Yağcı basın toplantısında bir araya gelerek soruları yanıtladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 13:03 Güncelleme: 21.05.2025 - 13:03
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        22 yıl sonra buluştular
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        Poll Films imzalı 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz', izleyicilerle 30 Mayıs’ta beyazperdede buluşacak. Vizyona sayılı günler kala filmin oyuncuları ve yapımcı Polat Yağcı basın toplantısında bir araya gelerek soruları yanıtladı.

        Beşiktaş Mövenpick Hotel Istanbul Bosphorus’ta geçekleştirilen basın toplantısına filmin oyuncuları İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Kutsi, Jess Molho, Ayşen İnci, Tiraje Başaran, Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Buğra Özmüldür, Jennifer Boyner, Damla Ersubaşı ve yapımcı Polat Yağcı katıldı.

        Oyuncular; 22 yıl aradan sonra yeniden aynı projede bir arada olmanın mutluluğunu anlatırken çekimler süresince ne kadar özverili ve sevgi dolu çalıştıklarını ifade etti. Proje kendilerine teklif edildiğinde hiç düşünmeden kabul ettiklerinin altını çizen oyuncular, sette titizlikle ama eğlenerek çalıştıklarını ifade ederek filmin, sevgiyi, dostluğu, aile sıcaklığını, beraberliği ve mutluluğu anlattıklarını söylediler.

        Filmde ‘Gogo’ rolünü canlandıran Kutsi, basın toplantısında karakterine dair bir şarkı seslendirdi.

        Filmde ayrıca Evrim Akın, Ahmet Kayakesen, Gamze Karta, Maya Başol, Lena Naz Kalaycı, Abdullah Burak Kaya, Derin Yağcı, Eren Şentürk ve Kaan Akkaya da yer alıyor.

        Yönetmenliğini Mustafa Kotan'ın üstlendiği filmin senaryosunu Gamze Özer ve Arzu Yurtseven kaleme aldı.

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        #Sihirli Annem: Hepimiz Biriz
        #inci türkay
        #Nevra Serezli
        #kutsi

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