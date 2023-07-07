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Sigara zammı sonrası en en ucuz ve en yüksek sigara fiyatı araştırmaları hız kazandı. Geçtiğimiz ay gelen sigara zammının ardından en ucuz sigara fiyatı 36,50 TL olmuştu. Türkiye Tekel Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 5 TL zam geldiğini Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Sigara fiyatlarındaki değişiklik 4 Temmuz'da gerçekleşti. İşte 7 Temmuz 2023 sigara zammı sonrası en en ucuz ve en yüksek sigara fiyatları...

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SİGARA FİYATLARINA ZAM MI GELDİ? Türkiye Tekel Platformları Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile sigara fiyatlarına zam geldiğini açıkladı.

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"BİR SİGARA GRUBUNA 5 TL ZAM GEÇİŞİ OLDU!" Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş "Bir sigara grubuna 5 tl zam geçişi oldu zamlar gelmeye devam edecek." açıklamasında bulundu.

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