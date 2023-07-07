Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Sigara zammı sonrası en en ucuz ve en yüksek sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

        Sigara fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Türkiye Tekel Platformu Başkanı Özgür Aybaş sigara zammı haberini Twitter üzerinden duyurdu. Aybaş, "Bir sigara grubuna 5 TL zam geçişi oldu zamlar gelmeye devam edecek" açıklamasında bulundu. Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları güncellendi. İşte 7 Temmuz güncel sigara fiyatları...

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 16:55
        • 1

          Sigara zammı sonrası en en ucuz ve en yüksek sigara fiyatı araştırmaları hız kazandı. Geçtiğimiz ay gelen sigara zammının ardından en ucuz sigara fiyatı 36,50 TL olmuştu. Türkiye Tekel Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 5 TL zam geldiğini Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Sigara fiyatlarındaki değişiklik 4 Temmuz'da gerçekleşti. İşte 7 Temmuz 2023 sigara zammı sonrası en en ucuz ve en yüksek sigara fiyatları...

        • 2

          SİGARA FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

          Türkiye Tekel Platformları Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile sigara fiyatlarına zam geldiğini açıkladı.

        • 3

          "BİR SİGARA GRUBUNA 5 TL ZAM GEÇİŞİ OLDU!"

          Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş "Bir sigara grubuna 5 tl zam geçişi oldu zamlar gelmeye devam edecek." açıklamasında bulundu.

        • 4

          EN PAHALI VE EN DÜŞÜK SİGARA FİYATLARI

          Yapılan açıklama göz önüne alındığında; en pahalı sigara fiyatının 48 TL ve en düşük sigara fiyatının ise 36 TL olması bekleniyor.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsveç açıklaması: Teröre kucak açanlara destek veremeyiz
        İsveç açıklaması: Teröre kucak açanlara destek veremeyiz
        Kene tedavisinde umut ışığı!
        Kene tedavisinde umut ışığı!
        Türkiye'de tatil çok mu pahalı?
        Türkiye'de tatil çok mu pahalı?
        Memur ve emekliye zammın bütçeye maliyeti ne kadar?
        Memur ve emekliye zammın bütçeye maliyeti ne kadar?
        Metrobüs yollarında asfalt eridi!
        Metrobüs yollarında asfalt eridi!
        Arda Güler imzayı attı!
        Arda Güler imzayı attı!
        Ancelotti'den gelen telefon!
        Ancelotti'den gelen telefon!
        Benzin ve motorine KDV zammı geliyor
        Benzin ve motorine KDV zammı geliyor
        Arda Güler, Cristiano Ronaldo’yu geçti
        Arda Güler, Cristiano Ronaldo’yu geçti
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        'İkibuçukluk'tan Madrid'e!
        'İkibuçukluk'tan Madrid'e!
        Zampuan!
        Zampuan!
        Eşleri film ayırdı
        Eşleri film ayırdı
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Arda Güler'in yerine Sebastian Szymanski!
        Arda Güler'in yerine Sebastian Szymanski!
        KDV'de artış kararı Resmi Gazete'de
        KDV'de artış kararı Resmi Gazete'de
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?
        "Etek giydik, eğlendik"
        "Etek giydik, eğlendik"
        Toplu sözleşme imzalandı
        Toplu sözleşme imzalandı
        Vatikan’da Cem Sultan için 1495’te düzenlenen âyinde okunmak üzere bestelenmiş ilâhinin notası Londra’da mezata çıktı
        Vatikan’da Cem Sultan için 1495’te düzenlenen âyinde okunmak üzere bestelenmiş ilâhinin notası Londra’da mezata çıktı