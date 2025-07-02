EN UCUZ SİGARA FİYATI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vergi güncellemesini ortadan kaldırma veya azaltma yetkisini kullanmaz ise (beklenmiyor) ÖTV'si 6 aylık ÜFE kadar artırılacak olan sigarada asgari maktu vergi 36,62 liradan 42,11 liraya maktu vergi ise 10.50 liradan 12,07 liraya yükselecek. Yani toplam ÖTV 47,12 liradan 54,12 liraya yükselecek.

Bir de artan tutarın KDV'si var. Toplam vergi en az 64,94 lira olacak.

Sigaranın vergisinde bir şart daha var. 42,11 olacak olan asgari maktu verginin satış fiyatının yüzde 50'sinden daha az olmaması gerekiyor.

Böylece en ucuz sigara fiyatı, 3 büyük sigara üreticisinin markaları için artan diğer maliyetler ile birlikte 70 liradan 80 liraya çıkacak. Fiyatı orta düzeyde olan sigaralar ise 80 liradan 90 liraya çıkacak.