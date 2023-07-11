Sigara zammı sonrası 10 Temmuz güncel sigara fiyatları
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Sigaraya 5 TL zam geçişi oldu." ifadelerini kullandı. Yapılan zam sonrasında güncel sigara fiyatları merak konusu oldu. İşte zam sonrası 10 Temmuz Pazartesi en ucuz ve en pahalı güncel sigara fiyatları...
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Sigara zammı ile birlikte en en ucuz ve en yüksek sigara fiyatları güncellendi. Türkiye Tekel Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 5 TL zam geldiğini Twitter hesabı üzerinden duyurdu. İşte 10 Temmuz 2023 sigara zammı sonrası en ucuz ve en yüksek güncel sigara fiyatları...
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SİGARA FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?
Türkiye Tekel Platformları Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile sigara fiyatlarına zam geldiğini açıkladı.
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SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş "Bir sigara grubuna 5 tl zam geçişi oldu zamlar gelmeye devam edecek." açıklamasında bulundu.
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EN PAHALI VE EN DÜŞÜK SİGARA FİYATLARI
Yapılan açıklama göz önüne alındığında; en pahalı sigara fiyatının 48 TL ve en düşük sigara fiyatının ise 36 TL olması bekleniyor.