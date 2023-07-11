Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Sigara zammı sonrası 10 Temmuz güncel sigara fiyatları

        Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Sigaraya 5 TL zam geçişi oldu." ifadelerini kullandı. Yapılan zam sonrasında güncel sigara fiyatları merak konusu oldu. İşte zam sonrası 10 Temmuz Pazartesi en ucuz ve en pahalı güncel sigara fiyatları...

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 00:13
        • 1

          Sigara zammı ile birlikte en en ucuz ve en yüksek sigara fiyatları güncellendi.  Türkiye Tekel Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 5 TL zam geldiğini Twitter hesabı üzerinden duyurdu. İşte 10 Temmuz 2023 sigara zammı sonrası en ucuz ve en yüksek güncel sigara fiyatları...

        • 2

          SİGARA FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

          Türkiye Tekel Platformları Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile sigara fiyatlarına zam geldiğini açıkladı.

        • 3

          SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU? 

          Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş "Bir sigara grubuna 5 tl zam geçişi oldu zamlar gelmeye devam edecek." açıklamasında bulundu.

        • 4

          EN PAHALI VE EN DÜŞÜK SİGARA FİYATLARI

          Yapılan açıklama göz önüne alındığında; en pahalı sigara fiyatının 48 TL ve en düşük sigara fiyatının ise 36 TL olması bekleniyor.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        NATO Zirvesi öncesi İsveç buluşması
        NATO Zirvesi öncesi İsveç buluşması
        Arda Güler sahaya indi!
        Arda Güler sahaya indi!
        Gülseli böyle kurtarıldı
        Gülseli böyle kurtarıldı
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        İzmir'de iki ilçede birden orman yangını çıktı!
        İzmir'de iki ilçede birden orman yangını çıktı!
        Galatasaray transferde gaza bastı
        Galatasaray transferde gaza bastı
        Polis amiri, motosikletteki gaspçıların üzerine atladı!
        Polis amiri, motosikletteki gaspçıların üzerine atladı!
        Rekorları altüst etti!
        Rekorları altüst etti!
        Araçla önünü kesen adamı öldürmüştü, sebebi ortaya çıktı
        Araçla önünü kesen adamı öldürmüştü, sebebi ortaya çıktı
        Mercedes Türkiye'den iddialara yanıt geldi
        Mercedes Türkiye'den iddialara yanıt geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Biden ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Biden ile görüşecek
        Beşiktaş, Sırp yıldızın peşinde!
        Beşiktaş, Sırp yıldızın peşinde!
        Sular altında kalan sanayi sitesinde tahliye çalışması!
        Sular altında kalan sanayi sitesinde tahliye çalışması!
        10 dakika şarj ile 1200 km menzil
        10 dakika şarj ile 1200 km menzil
        Boşandılar!
        Boşandılar!
        Cezalar asılsız çıktı! Fahri trafik müfettişlere dava
        Cezalar asılsız çıktı! Fahri trafik müfettişlere dava
        Sanat dünyasından Özkan Uğur'un ailesine taziye ziyareti
        Sanat dünyasından Özkan Uğur'un ailesine taziye ziyareti
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        9 soruda maaş zamları
        9 soruda maaş zamları
        Vergi ve borç artışıyla harcamaya kuvvet
        Vergi ve borç artışıyla harcamaya kuvvet