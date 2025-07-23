Sierra Leone telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Sierra Leone'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Her ülke için önceden tanımlanan kodlar, coğrafi konuma, dijital altyapıya ve idari sistemlere göre belirlenir. Bu sayede telefon görüşmeleri sorunsuzca halledilir ve çevrimiçi işlemler hızlıca yapılır. Sierra Leone de sıkça merak edilen ülkeler arasındadır. Peki, bu ülkenin telefon kodu ne, resmi para birimi hangisi, alan adı uzantısı olarak ne kullanıyor? Alan adı uzantısından plaka koduna kadar tüm detaylara aradığınız her konuyu yazının devamında bulabilirsiniz…

SIERRA LEONE TELEFON KODU

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Sierra Leone telefon kodu 232’dir. Dünya genelinde bilinen bu kod, farklı ülkelerden Sierre Leone’ye arama yapmak için tanımlanmıştır. Yani siz, buranın dışında kalan bir ülkeden arama yaparken ilgili ülkeye ait +232 kodunu kullanmalısınız. Bunun için aramak istediğiniz numaranın başına +232 ekleyerek bağlantı sağlayabilirsiniz. Yerel arama yaptığınız durumlarda ise bu kod gerekli değildir.

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SIERRA LEONE PARA BİRİMİ

Sierra Leone para birimi de en merak edilen konular arasındadır. Genellikle “SLL” kısaltılmasıyla bilinen bu para biriminin alt birimi olan centler de göze çarpar. Ancak sık olarak kullanılmaz. Günlük alışverişlerde en sık kullanılan banknotları da merak ediyor olabilirsiniz. Bunlar; 1.000, 2.000 ve 5.000 Leone’dir. İşte bazı özellikler;

Para Birimi Kodu: SLL

Kısaltma: Le

Yaygın Banknotlar: 1.000, 2.000, 5.000, 10.000

Madeni Paralar: Genellikle düşük değerde olup sınırlı kullanımdadır. SIERRA LEONE PLAKA KODU Sierra Leone plaka kodu da en az para birimi ve telefon kodu kadar merak edilir. Sierra Leone’ye ait araç plakalarında “WAL” harfleri kullanılır. WAL kodu, araçların ülke bazında tanınmasını sağlamak için tanınmıştır. Ayrıca bu araç plaka kodu, kayıt işlemlerinin kolaylaştırılmasını da sağlar. Bunun yanı sıra bölgesel uygulamalarla birlikte plakalarda harf ve sayı kombinasyonları da kullanılabilir. REKLAM SIERRA LEONE HANGİ ALAN ADI UZANTISI? Özellikle dijital dünyayla ilgilenenlerin ilgisini çeken konu, ilgili ülkeye ait alan adı uzantısıdır. Bu nedenle “Sierra Leone hangi alan adı uzantısı?” sorusunun yoğun şekilde araştırıldığı görülmüştür. Bu ülkeye ait internet ortamında kullanılan alan adı uzantısı “.sl” şeklindedir. İlgili uzantı, söz konusu ülke merkezli web sitelerinde yoğun olarak kullanılır. Sierra Leone ülkesine ait dijital kimliği temsil ederken yerelleşmiş içerikleri de işaret etme konusunda etkilidir. Bu nedenle bazı kişiler, ülkenin alan adı uzantısını özellikle merak eder. SIERRA LEONE HAKKINDA BİLGİLER İşte ilgili ülkeye ait bazı derlenmiş özellikler; Batı Afrika’da yer alan bir ülkedir.

Atlantik Okyanusu’na kıyısı bulunur.

Resmi adı Sierra Leone Cumhuriyeti’dir.

Geçmişte yaşadığı zorlu süreçlere rağmen ayakta kalmıştır.

Doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle dünya genelinde dikkat çekmiştir.

Başkenti Freetown şehridir.

Resmi olarak konuşulan dil İngilizce olsa da halk arasında konuşulan yerel diller de vardır.

Ülkenin başkenti olan Freetown şehri, ülkedeki liman kenti olarak kabul edilir.