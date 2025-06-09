Sıcaklıklar normallerin üzerinde! İstanbul'da poyraz freni!

Türkiye’de güneşli ve sıcak günler sürüyor. Kendimizi sıcak bir yaz havası içinde bulduk ve bu durum sürecek görünüyor. Bayram tatili dönüşü büyük şehirlerde sıcaklıklar ve gökyüzü durumu pek değişmiyor.

Ege ve Akdeniz gölgede 35°C ila 40°C’lere ulaşıyor. Aydın, bölgedeki en sıcak merkez. Antalya çevresine kuzey-kuzeydoğu yönlerden taşınan nispeten serin hava ile sıcaklık 30-32°C’lerde seyrediyor. İzmir haftanın tamamını güneşli geçirirken şehirde gündüz hava 37°C, gece ise 22°C’ye kadar serinleyerek henüz o uyku kaçıran sıcakları yaşatmıyor.

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Marmara Bölgesi ve İstanbul yağmuru unuttu, gelecek 5 gün daha yağış beklenmezken sıcaklıkları frenleyen rüzgar poyrazdan esiyor. Günlerin saat 11.00 ile 18.00 arasında güçlenen bu esinti hafta boyu Marmara’yı ferah tutacak. İstanbul’da gündüzler 26-27°C, geceler 18-19°C gibi sıcaklıklarda geçiyor.

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Ankara ve İç Anadolu geneli de güneşlenmeyi sürdürüyor. Başkentte gündüz aşırı bir sıcak yok ama güneş altında yaz havası hissediliyor. Anadolu’da gündüzler 30-32°C, gece sıcaklıkları ise 13-17°C arasında seyrediyor. Güneydoğu genelinde hava güneşli, Hakkari-Şırnak etrafında bugün ve 10-11 Haziran tarihleri yer yer gök gürültülü sağanak görülebilir.

Doğu Anadolu ise haftanın en yağmurlu bölgesi, 10 Haziran Salı tahmini sabah-öğle saatleri Ardahan-Kars-Ağrı-Doğubayazıt boyunca gök gürültülü sağanaklar görülebilir. Çarşamba ve Perşembe günleri de yine Doğu Anadolu’da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü yağış oluşabilir. Türkiye’de şu an tek yağmur ihtimali olan bölgemiz Doğu Anadolu, fakat özellikle yarının yağışlarına dikkat etmek gerekir. Açık alanda yıldırım düşmesi sonucu hasar ve olası dolu yağışı söz konusu. 2025 haziran ayı Türkiye genelinde sıcak ve güneşli geçiyor. Uzun vadeli tahminlerde Doğu Anadolu ve yer yer Doğu Karadeniz hariç yağmur tahmini yok, günler az bulutlu ve güneşli geçecek. Hava sıcaklıkları bu ay mevsim normallerinden 2 ila 5°C kadar yüksek seyrediyor. Bu ısınmanın denizlere de yansıdığını görüyoruz. Daha 2 hafta önce 16-17°C olan Karadeniz kıyıları bugün 20°C’yi aşıyor. Güney sahillerimizde ise su şimdiden 26-27°C gibi yüksek sıcaklıklara ulaştı. Yine sıcak bir yaz bizi bekliyor.

Bugün İstanbul’un barajlarında yaklaşık yüzde 74, Ankara’nın yüzde 21, İzmir’in ise yüzde 40 civarı doluluk söz konusu. İzmir’in en büyük barajı Tahtalı ise yüzde 18’e kadar geriledi. Muğla, Bodrum, Aydın gibi yaz mevsiminde kalabalıklaşan merkezlere bu su, yaz ortasına kadar dahi yetmeyebilir. Sıcak yaz günlerine denk gelen uzun resmi tatiller de yine kaynakların hızlı tükenmesine yol açıyor. Duruma uygun davranıp özellikle Güney Ege’de su tasarrufu yapılması, susuzluğu erteleyebilir. Fotoğraflar: DHA