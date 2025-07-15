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        Haberler Bilgi Yaşam Sıcaklarda hem serinletiyor hem koruyor: İşte yaz sofralarının yıldızları

        Susuzluğa karşı doğal çözüm: Yaz aylarının en ferahlatıcı besinleri

        Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte vücut sıvı kaybı da kaçınılmaz hale geliyor. Peki, hem serinletici hem de sağlık deposu olan yaz besinleri neler? Su oranı yüksek, antioksidan açısından zengin gıdalarla yazı daha ferah geçirmenin yolları haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 13:30 Güncelleme: 15.07.2025 - 13:30
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        • 1

          Cilt sağlığından bağışıklığa, sindirimden göz sağlığına kadar birçok alanda fayda sağlayan yaz meyve ve sebzeleri ile tanışın. Yüksek su içerikli bu besinlerle hem içinizi serinletin hem vücudunuzu besleyin!

          YAZ SICAKLARINDA SERİNLETEN VE BESLEYEN GIDALAR

          Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte, vücudumuzun sıvı ihtiyacı da önemli ölçüde artar. Bu dönemde hem serinletici hem de besleyici özellikleriyle öne çıkan bazı besinler, sağlığımızı korumak açısından oldukça değerlidir. İşte yaz mevsiminin öne çıkan ferahlatıcı besinleri:

        • 2

          SALATALIK: DOĞAL SERİNLİK KAYNAĞI

          Yüzde 96’sı sudan oluşan salatalık, sıcak havalarda vücudun kaybettiği sıvıyı yerine koymaya yardımcı olur. Lif içeriği sayesinde uzun süre tok tutarken, C vitamini ile cilt sağlığını destekler. Salatalığı dilimleyerek ya da yoğurtla karıştırarak cacık şeklinde tüketebilirsiniz. Ayrıca suyunuza ekleyerek hem lezzet hem ferahlık katabilirsiniz.

        • 3

          YEŞİL KABAK: SU VE ANTİOKSİDAN DEPOSU

          Salatalık ve kavunla aynı aileden olan yeşil kabak, neredeyse yüzde 95 oranında su içerir. Beta karoten, lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar bakımından zengindir. Bu bileşenler özellikle göz sağlığı açısından son derece faydalıdır.

        • 4

          RENKLİ BİBERLER: CANLI GÖRÜNÜM, YÜKSEK SIVI DESTEĞİ

          Sarı, kırmızı ve yeşil biberler yüzde 93-94 oranında su içererek sıvı ihtiyacınıza katkı sağlar. Renkli salatalar hazırlamak için harika birer alternatiftir. Hem susadığınızda hem de acıktığınızda iyi bir seçenek olabilir.

        • 5

          DOMATES: SAĞLIKLI BİR ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

          Yüzde 95’i su olan domates, A, C ve E vitaminleri ile beta-karoten bakımından zengin bir besindir. Bu özelliğiyle antioksidan görevi görerek birçok hastalığa, özellikle kansere karşı koruma sağlar. Cilt sağlığı açısından da oldukça yararlıdır. Mevsiminde bolca tüketilmesi önerilir.

        • 6

          KARPUZ: YAZIN TATLI SERİNLİĞİ

          Karpuzun yüzde 91’i sudur ve yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerindendir. İçeriğindeki likopen, güneş ışınlarının hücrelere zarar vermesini engellerken, cilt güzelliğine de katkı sağlar.

        • 7

          ÇİLEK: HEM LEZZETLİ HEM ZİHİN AÇICI

          Yüzde 91 oranında su içeren çilek, flavonoid ve çeşitli antioksidan bileşikler barındırır. Yapılan araştırmalar, çileğin bilişsel yaşlanmayı geciktirdiğini ortaya koymuştur. Tatlılara lezzet katan bu kırmızı meyveyi sağlığınız için de tüketebilirsiniz.

        • 8

          ŞEFTALİ: GÜNEŞE KARŞI DOĞAL KORUMA

          Şeftali, yüzde 89 su içeriği ile günlük sıvı ihtiyacınızı destekler. İçeriğindeki lutein ve zeaksantin, cildi güneşin zararlı etkilerine karşı korur. Ayrıca cilt lekelerine karşı da etkilidir.

        • 9

          YOĞURT: SERİNLETİCİ VE PROBİYOTİK DESTEK

          Yüzde 85-88 oranında su içeren yoğurt, terleme ile kaybedilen sıvıyı telafi etmeye yardımcı olur. Probiyotik yapısıyla bağırsak sağlığını desteklerken, içerdiği potasyum ve sodyum mineralleri sayesinde elektrolit dengesini korur. Sıcak havalarda serinletici etkisiyle öne çıkar.

        • 10

          MARUL: EN YÜKSEK SU ORANINA SAHİP BESİNLERDEN

          Yüzde 96 oranında su içeren marul, yazın vitamin kaybını telafi etmeye yardımcı olur. Ancak marulun iyi temizlenmiş olmasına dikkat edilmelidir. Dışarıda tüketileceği zaman hijyeninden emin olunmalıdır.

        • 11

          YAZIN BESLENMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

          Yüksek sıcaklıklarda sağlığınızı korumak için bazı temel beslenme kurallarını göz önünde bulundurmak önemlidir:

          - Sıvı tüketimine mutlaka öncelik verin.

          - Kızartma ve yağlı yiyeceklerden uzak durun.

          - Hazır ve paketli gıdalar yerine ev yapımı, doğal öğünleri tercih edin.

          - Sebze ve meyve ağırlıklı beslenin.

          - Az yağlı et ürünleri ve salatalarla hafif öğünler oluşturun.

          - Aşırı kahve ve çay tüketiminden kaçının.

          - Kafein ve alkol, sıcak çarpması riskini artırabileceğinden sınırlandırılmalıdır.

          - Mayonez, et ve tavuk gibi kolay bozulan besinleri iyi muhafaza edin.

          - Aşırı şekerli içecekler yerine şekersiz ya da düşük şekerli alternatifleri tercih edin.

          - Baharatlı ve salçalı yemeklerden uzak durun; hazımsızlık ve şişkinliğe neden olabilirler.

          Bu önerilerle yaz aylarında hem serinleyebilir hem de sağlıklı kalabilirsiniz. Dengeli ve bilinçli bir beslenme ile vücudunuzu yaza en iyi şekilde hazırlayabilirsiniz.

          Görsel Kaynak: istockphoto

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