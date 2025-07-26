Yazın gelen neşe, astım hastaları için sorun olabilir. Nemli hava, ozon seviyesi ve çevresel alerjenler; yaz aylarında astım semptomlarını artırabilir. Peki, neler yapılabilir?

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YAZ AYLARINDA ASTIMI TETİKLEYEN FAKTÖRLER VE KORUNMA YOLLARI

Sıcaklık ve nem, solunum yollarınız üzerinde doğrudan etkili olabilir. Hırıltı, nefes darlığı ve diğer astım belirtilerini tetikleyerek kriz riskini artırabilir. Bu durum, astım türünüz ne olursa olsun geçerlidir. Ancak alerjik astımınız varsa, yaz aylarında artış gösteren polen ve küf gibi alerjenler astım yönetimini daha da zorlaştırabilir. Astım belirtileri genellikle sonbahar ve kış aylarında görülse de, yaz mevsiminde de dikkat edilmesi gereken çeşitli risk faktörleri vardır.

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ISI

Astım hastalarının akciğerleri sıcak havaya karşı daha hassastır. Bu nedenle yüksek sıcaklıklarda soluk alıp vermek zorlaşabilir ve semptomlar daha belirgin hâle gelebilir. Ayrıca sıcak havalarda vücut daha çabuk susuz kalır. Susuzluk (Dehidrasyon), daha hızlı nefes almanıza neden olarak belirtilerin tetiklenmesinde rol oynayabilir.

NEM

Nemli hava, ağır ve yoğun yapısı nedeniyle solunumu zorlaştırabilir. Sıcaklıkla birleştiğinde bu durum daha da kötüleşir. Ayrıca nemli hava, polen, küf ve ev toz akarları gibi akciğerleri tahriş eden maddeleri daha uzun süre ortamda tutar. Özellikle küf alerjisi olan kişiler, yaz aylarında da nefes darlığı ve göğüs sıkışması gibi belirtiler yaşayabilir.

OZON Ozon, güneş ışığıyla atmosferdeki kimyasalların tepkimeye girmesi sonucu oluşur. Bazı araştırmalar, ozon seviyelerinin yükselmesinden sonraki günlerde akciğer fonksiyonlarının olumsuz etkilendiğini ortaya koymuştur. Bu durum, sadece astım hastalarını değil, sağlıklı bireyleri de etkileyebilir. REKLAM YAZ AYLARINDA ASTIMI KONTROL ALTINDA TUTMANIN YOLLARI Sıcak ve nemli günlerde dışarıda bulunmak zorunda kalabilirsiniz. Bu durum, alerjenlere maruziyeti kaçınılmaz kılabilir. Ancak aşağıdaki önerilerle yaz aylarında astımınızı daha iyi yönetebilirsiniz: POLEN DURUMUNU TAKİP EDİN Yerel hava durumu raporlarından veya internet üzerinden bölgenizdeki polen yoğunluğunu öğrenebilirsiniz. RİSKLİ GÜNLERDE EVDE KALMAYA ÖZEN GÖSTERİN Aşırı sıcak, yüksek nem, polen yoğunluğu, orman yangını dumanı, fırtına ve ozon uyarısı yapılan günlerde mümkünse dışarı çıkmaktan kaçının. DUŞ ALMAYI İHMAL ETMEYİN Açık hava aktivitelerinden sonra duş almak, üzerinizde biriken alerjenleri temizlemek açısından faydalıdır. REKLAM EVDE TOZ BİRİKİMİNE İZİN VERMEYİN Polen tozla birleşerek uzun süre ortamlarda kalabilir. Bu nedenle evi sık sık süpürün, pencereleri kapalı tutun. NEM ALICI VE KLİMA KULLANIN Bu cihazlar hem ortamın serin kalmasına hem de nemin azalmasına yardımcı olur, küf oluşumunu önler.

GÜNLÜK YAŞAMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN EK ÖNLEMLER - Kuru ve rüzgârlı havalarda dışarı çıkmamaya çalışın. - Çim biçme, yabani ot temizleme gibi bahçe işlerinden uzak durun. - Tatil planı yaparken kalınacak yerin alerjen durumu mutlaka gözden geçirilmeli. - Açık havada egzersiz yaparken aşırıya kaçmayın. - Eve geldiğinizde dışarıda giydiğiniz kıyafetleri değiştirin ve duş alarak alerjenleri vücudunuzdan arındırın. - Çamaşırları dışarıda kurutmayın; polenler kumaşlara yapışabilir. - Dışarı çıkarken geniş kenarlı gözlükler ve gerekiyorsa alerji maskeleri kullanın. REKLAM - Polen yoğunluğu yüksek olan dönemlerde şikayetler başlamadan alerji ilaçlarını kullanmaya başlayın. - Sabah erken saatlerde polen seviyesi yüksek olduğundan dış aktivitelerden kaçının. - Ev ve araç klimalarınızın polen filtreli olmasına ve düzenli bakımına dikkat edin. - Yaşam alanlarınızın nem oranını düşük tutun. - HEPA filtresi bulunan vakumlu süpürgelerle ev temizliği yapın.

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