Uykuya dalmakta zorlanıyor, geceleri ter içinde mi uyanıyorsunuz? Yaz mevsiminde artan sıcaklık ve değişen alışkanlıklar, uyku kalitesini doğrudan etkiliyor. Serin kalmanın, biyolojik saatinizi korumanın ve huzurlu bir uyku çekmenin 17 etkili yolu burada!

YAZ AYLARINDA UYKUYU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

REKLAM advertisement1

SICAKLIĞIN ARTIŞI

Yaz mevsimiyle birlikte yükselen hava sıcaklıkları, vücudun ısı dengesini koruma mekanizmasını zorlar. Uykuya dalmak ve derin uykuya geçmek için ideal oda sıcaklığı 18-22°C arasında olmalıdır. Bu aralığın üzerine çıkan sıcaklıklar, vücudun serin kalmak için daha fazla enerji harcamasına neden olur ve bu da uyku kalitesinde düşüşe yol açabilir.

REKLAM

GÜN IŞIĞININ UZAMASI

Yaz aylarında günlerin uzaması, melatonin hormonunun üretimini olumsuz etkileyebilir. Melatonin, karanlıkta daha fazla salgılanır ve uyku düzenimizi belirleyen önemli bir hormondur. Güneşin geç batması, bu hormonun salgılanmasını geciktirir ve uykuya geçiş süresini uzatabilir.

AKTİVİTE SEVİYESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Tatiller, açık hava etkinlikleri ve sosyal aktiviteler, günlük rutinlerin dışına çıkılmasına neden olur. Özellikle geç saatlere kadar süren etkinlikler ve düzensiz uyku saatleri, biyolojik ritmin bozulmasına sebep olabilir. Ayrıca fazla fiziksel aktivite, vücudu aşırı yorgun bırakabilir ve bu da uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir.

YAZ AYLARINDA DAHA KALİTELİ UYKU İÇİN ÖNERİLER 1. YATAKTA DÖNÜP DURMAKTAN KAÇININ Uykusuzluk nedeniyle yatakta dönüp durmak, zihni daha da uyarabilir. Eğer 15-20 dakika içinde uyuyamıyorsanız, yataktan kalkarak farklı bir odaya geçin. Sıkıcı bir kitap okuyun ve ekranlardan uzak durun. Bu yöntem, yatağınızı yalnızca uyumakla ilişkilendirmenize yardımcı olur. REKLAM 2. YATAK TAKIMINIZI YAZA UYGUN HALE GETİRİN Kalın yorganlar ve ağır çarşaflar yaz aylarında sizi bunaltabilir. Terletmeyen, hafif kumaşlardan yapılmış çarşaf ve yorganlar tercih edin. Gerekirse keten gibi nefes alabilen kumaşlardan üretilmiş yazlık yatak takımları kullanın. 3. ILIK BİR DUŞ ALIN Gece uyumadan önce alınan ılık bir duş, vücut ısısını düşürerek gevşemenize yardımcı olur. Soğuk duş ise vücudu uyararak tam tersi bir etki yaratabilir. 4. ÖĞLE UYKUSUNDAN KAÇININ Günün sıcak saatlerinde kısa bir uyku cazip gelse de, bu durum gece uykusuna geçişi zorlaştırabilir. Uyumanız gerekiyorsa, 15-20 dakikayı geçmeyen kısa bir uyku tercih edin ve bunu öğleden önce gerçekleştirin. 5. EGZERSİZİ ERKEN SAATLERE ALIN Egzersiz yapmak enerjiyi düşürerek uykuya geçişi kolaylaştırır. Ancak sıcak havalarda yapılan geç saatli egzersizler, vücudu uyarır ve uyumayı zorlaştırır. Bu nedenle sabah saatlerinde yapılan egzersizleri tercih edin.

REKLAM 6. BUZ KULLANIMINI YARATICI HALE GETİRİN Vantilatörün önüne buz dolu bir kase koyarak serin hava akımı oluşturabilirsiniz. Ayrıca bir havluyu dondurarak yastığınızın altına koyabilir ya da çarşaf ve pijamalarınızı yatmadan önce birkaç dakika buzdolabında bekletebilirsiniz. 7. OLUMLU KALIN Uyuyamamak moral bozucu olabilir ancak bunun geçici bir durum olduğunu unutmamak gerekir. Sıcak hava dalgaları sonsuza kadar sürmez. Rahatlamaya çalışın ve zihninizi olumlu tutun. 8. YAN TARAFINIZA YATIN Yan yatmak, vücut yüzeyinin daha fazla hava ile temas etmesini sağlar ve ısı kaybını artırır. Bu pozisyonu rahat bulmuyorsanız, serinletici yöntemlerle uyku konforunuzu artırabilirsiniz. 9. YETERLİ SIVI TÜKETİN Gün boyunca düzenli olarak su içmek, vücudun susuz kalmasını önler. Ancak, yatmadan hemen önce aşırı sıvı tüketimi gece sık sık tuvalete kalkmanıza neden olabilir. Bu yüzden sıvı tüketimini gün içine yaymak önemlidir. 10. HAVA AKIŞINI KONTROL EDİN Vantilatörünüzü doğrudan yüzünüze tutmamak ve pencereyi yalnızca dışarısı daha serinse açmak önemlidir. Vantilatör önüne buz koyarak, oda içinde serin bir hava sirkülasyonu yaratabilirsiniz.

REKLAM 11. AĞIR YEMEKLERDEN KAÇININ Gece geç saatlerde tüketilen ağır yemekler, sindirimi zorlaştırır ve uykuya geçişi engeller. Yaz aylarında daha hafif yemekleri tercih edin ve yatmadan 2-3 saat önce yemek yemeyi bırakın. 12. UYKU ÖNCESİ BESİNLERE DİKKAT EDİN Melatonin ve magnezyum içeren yiyecekler, uykuya dalmayı kolaylaştırır. Kiraz, dut, badem, muz, ıspanak, yoğurt, süt, ayran gibi besinleri tercih edin. Bu tür atıştırmalıklar uyku kalitenizi artırabilir. 13. SABİT BİR UYKU RUTİNİ OLUŞTURUN Her gün aynı saatte yatıp kalkmak biyolojik saatinizi düzenler. Hafta sonları da bu düzene sadık kalmak, haftalık uyku kalitenizi artırır. 14. GEVŞEME TEKNİKLERİ KULLANIN Nefes egzersizleri, yoga ve meditasyon gibi rahatlama teknikleri, uyku öncesi stresi azaltır. Yatmadan önce birkaç dakikanızı bu tekniklere ayırmak uykuya geçişi kolaylaştırır. REKLAM 15. TEKNOLOJİDEN UZAK DURUN Telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarından yayılan mavi ışık melatonin üretimini baskılar. Uyumadan en az 1.5 saat önce ekran kullanımını sınırlamak uykuya geçişte büyük fark yaratır. 16. BİTKİSEL ÇAYLARDAN FAYDALANIN Papatya, melisa, lavanta, rezene gibi bitki çayları rahatlatıcı etkileri sayesinde daha kolay uykuya dalmanıza yardımcı olabilir. Uyku öncesi ılık bir fincan bitki çayı tüketmek uyku kalitesini artırabilir.

17. AROMATERAPİYİ DENEYİN Lavanta, papatya, sandal ağacı gibi uçucu yağlar gevşetici özellikleriyle bilinir. Bu yağları difüzör yardımıyla soluyabilir ya da cildinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Görsel Kaynak: istockphoto