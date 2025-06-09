Sibel Turnagöl: Dünyanın yapamadığını 12 kişi yaptı

♦ Rima Hassan
♦ Greta Thunberg
♦ Yasemin Acar
♦ Hüseyin Şuayb Ordu
♦ Thiago Avila
♦ Sergio Toribio
♦ Marco van Rennes
♦ Baptiste Andre
♦ Reva Viard
♦ Pascal Maurieras
♦ Yanis Mhamdi
♦ Omar Faiad
İsrail ordusu, Gazze'ye yardım götüren Madleen'e uluslararası sularda önce kimyasal madde atıp daha sonra da gemiye el koydu.
Madleen'de bulunan 2'si Türk olmak üzere, 12 aktivist gözaltına alındı.
Sibel Turnagöl, Madleen gemisine el konulmasına tepki gösterdi; "Aylardır, dünyadaki herkesin yapması gerekeni 12 kişi yapmak için mücadele veriyor. Helal olsun. Bizler de sadece izliyoruz. Ne yazık."