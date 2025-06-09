Sibel Turnagöl: Dünyanın yapamadığını 12 kişi yaptı

İsrail ordusu, Gazze'ye yardım götüren Madleen'e uluslararası sularda önce kimyasal madde atıp daha sonra da gemiye el koydu.

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Madleen'de bulunan 2'si Türk olmak üzere, 12 aktivist gözaltına alındı.

MADLEEN'DE KİMLER VARDI? ♦ Rima Hassan ♦ Greta Thunberg ♦ Yasemin Acar ♦ Hüseyin Şuayb Ordu ♦ Thiago Avila ♦ Sergio Toribio ♦ Marco van Rennes ♦ Baptiste Andre ♦ Reva Viard ♦ Pascal Maurieras ♦ Yanis Mhamdi ♦ Omar Faiad

Sibel Turnagöl, Madleen gemisine el konulmasına tepki gösterdi; "Aylardır, dünyadaki herkesin yapması gerekeni 12 kişi yapmak için mücadele veriyor. Helal olsun. Bizler de sadece izliyoruz. Ne yazık."

İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti Haberi Görüntüle