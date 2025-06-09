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        Haberler Magazin Sibel Turnagöl: Dünyanın yapamadığını 12 kişi yaptı

        Sibel Turnagöl: Dünyanın yapamadığını 12 kişi yaptı

        Sibel Turnagöl, Gazze'ye yardım götüren Madleen gemisine el konulmasına tepki gösterdi; "Aylardır, dünyadaki herkesin yapması gerekeni 12 kişi yapmak için mücadele veriyor. Helal olsun. Bizler de sadece izliyoruz. Ne yazık"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 11:42 Güncelleme: 09.06.2025 - 11:48
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        "Dünya yapamadı 12 kişi yaptı"
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        İsrail ordusu, Gazze'ye yardım götüren Madleen'e uluslararası sularda önce kimyasal madde atıp daha sonra da gemiye el koydu.

        Madleen'de bulunan 2'si Türk olmak üzere, 12 aktivist gözaltına alındı.

        MADLEEN'DE KİMLER VARDI?

        Rima Hassan

        Greta Thunberg

        Yasemin Acar

        Hüseyin Şuayb Ordu

        Thiago Avila

        Sergio Toribio

        Marco van Rennes

        Baptiste Andre

        Reva Viard

        Pascal Maurieras

        Yanis Mhamdi

        Omar Faiad

        Sibel Turnagöl, Madleen gemisine el konulmasına tepki gösterdi; "Aylardır, dünyadaki herkesin yapması gerekeni 12 kişi yapmak için mücadele veriyor. Helal olsun. Bizler de sadece izliyoruz. Ne yazık."

        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
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        #sibel turnagöl
        #Madleen gemisi
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