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        Haberler Magazin Sibel Can'ın evlendiği yönündeki söylenti yalan çıktı - Magazin haberleri

        Sibel Can'ın evlendiği yönündeki söylenti yalan çıktı

        Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün evlendiği yönündeki söylentiler yalan çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 23:25 Güncelleme: 24.05.2025 - 23:37
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        Evlilik söylentisi yalan çıktı
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        Bazı sosyal medya kullanıcıları, kimi zaman hayatta olan ünlülerin hayatını kaybettiği yönündeki yalan paylaşımlarıyla sorumsuzca bir davranış sergiliyor.

        Kimi zaman da bazı ünlüleri 'Evlendiriyorlar'...

        Bunun örneklerinden biri geçtiğimiz yıl Sibel Can ile Emir Sarıgül'ü 'Evlendirmeleri' ile gözler önüne serilmişti.

        Sibel Can ile Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'ün evlendiğine dair bir kez daha söylenti yayıldı. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre; Can ile Sarıgül'ün evlendiği yönündeki söylentinin yalan olduğu ortaya çıktı. Sibel Can, evlendiğine ilişkin söylentilerin yayıldığı saatlerde, konseri için sahneye çıkmaya hazırlanıyordu.

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        #SİBEL CAN
        #Emir Sarıgül

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