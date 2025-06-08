Sibel Can'ın bayram keyfi
Sibel Can, Kurban Bayramı'nda Kıbrıs'ta sahneye çıkarak hit şarkılarını seslendirdi
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Sibel Can, Kurban Bayramı’nın ikinci günü Kıbrıs'ta dinleyicileriyle buluştu. Can, konser boyunca hit olmuş klasik parçalarının yanı sıra, Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan Drama albümünden seçtiği şarkılarla da geceye renk kattı.
Sibel Can, yaz boyunca vereceği konserlerle müzikseverlerle buluşmaya devam edecek. Can, ayrıca çok yakında yeni albümünden gelecek klip sürpriziyle de gündemde olacak.